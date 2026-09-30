Una histórica distribuidora de golosina despidió más de 50 trabajadores en medio de la crisis de Milei

En el contexto de crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, una importante distribuidora mayorista de golosinas despidió a al menos 53 trabajadores de su centro de distribución ubicado en el Conurbano bonaerense.

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Las cesantías ocurrieron en la empresa Potigian, que tiene su planta en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Los empleados, afiliados al Sindicato de Empleados de Comercio, recibieron los telegramas de desvinculación el lunes, durante el feriado por el Día del Empleado de Comercio, y el gremio respondió con una protesta frente al establecimiento.

El conflicto tuvo un nuevo capítulo este martes, cuando la situación fue analizada en una audiencia ante la Delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Según explicó Carlos Rodríguez a Infobae, dirigente del sindicato mercantil de Lomas de Zamora, la cartera laboral podría disponer la conciliación obligatoria para abrir una instancia de negociación entre la empresa y la organización gremial.

La movilización se realizó frente al centro de distribución situado en San Juan 1820. Desde el sindicato rechazaron las cesantías y reclamaron que la compañía deje sin efecto las desvinculaciones y reincorpore a los trabajadores afectados. La cantidad de despidos confirmados corresponde a empleados de Comercio. En paralelo, trascendió que podría haber otras 42 desvinculaciones entre trabajadores afiliados al Sindicato de Camioneros, aunque esa cifra no pudo ser confirmada oficialmente hasta el momento.

La explicación de Potigian tras los despidos

Durante la audiencia realizada ante la autoridad laboral bonaerense, los representantes de Potigian atribuyeron los despidos a la pérdida de un contrato de distribución destinado a cadenas de estaciones de servicio.

Según la explicación presentada por la compañía, la caída de ese servicio impactó sobre una parte de su estructura operativa y derivó en la decisión de reducir personal. Por su parte, el sindicato rechazó esa justificación y mantuvo el pedido para que las cesantías sean revertidas.

Potigian es una de las principales distribuidoras mayoristas de golosinas, cigarrillos, alimentos y otros productos de consumo masivo. La compañía desarrolla tareas de distribución y logística para comercios y estaciones de servicio de distintas marcas.

De acuerdo con la información difundida por la propia empresa, presta servicios para las cadenas Full YPF, Shell, Axion y Puma y alcanza a más de 2.000 estaciones de servicio en todo el país. También abastece semanalmente a unos 2.900 kioscos, 1.700 autoservicios orientales y otros 1.000 comercios. La estructura logística incluye 60 vehículos de reparto y unas 14.500 posiciones de depósito. El centro ubicado en Esteban Echeverría forma parte de esa red y quedó en el centro del conflicto a partir de los despidos.