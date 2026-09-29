Una guardia de trabajadores permanece frente a una fábrica de vidrios templados que dejó de producir y, en medio de la crisis económica que generó Javier Milei, cerró sus instalaciones sin informar qué ocurrirá con su personal.

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Se trata de Covisa, una empresa de la localidad de Caseros, en Tres de Febrero, que empleaba a unas 40 personas y que arrastra desde hace meses problemas para pagar los salarios.

La situación se complicó hace aproximadamente dos semanas. Los trabajadores habían sido enviados de licencia y esperaban retomar sus tareas al finalizar ese período. Pero cuando volvieron a la planta ubicada sobre Lima al 3100, encontraron las puertas cerradas y los candados colocados.

Según los trabajadores, durante más de un año la empresa fue acumulando incumplimientos en el pago de las quincenas hasta llegar a una deuda equivalente a cuatro meses de salarios. A esto se agregó la pérdida de prestaciones vinculadas con la obra social y el seguro de trabajo. La empresa tampoco comunicó despidos ni presentó una definición sobre la continuidad de los puestos. Esa indefinición es uno de los principales motivos de preocupación entre los empleados, que reclaman cobrar lo adeudado y saber qué ocurrirá con la fábrica.

Desde el sector de los trabajadores criticaron a Milei

Entre quienes quedaron afectados está Omar Quinteros, integrante del Sindicato de Empleados del Vidrio, que trabaja en Covisa desde hace 25 años. En declaraciones a C5N, describió la situación como una espera sin respuestas: “Nos tienen de rehenes porque no nos despiden, no nos dicen qué va a pasar y nosotros tenemos que comer. Hace cuatro meses que no recibimos una moneda y en la casa los chicos piden pan”.

El trabajador también puso el foco en las dificultades que encuentran quienes intentan conseguir otra fuente de ingresos mientras esperan una definición de la empresa. “Nadie te quiere dar nada porque no hay plata. Hay que changuear, el que tiene coche hace Uber, el que tiene moto en Rappi. Para el gobierno está todo bien, pero para el que vive en Narnia siempre está todo bien”, sostuvo en referencia a las declaraciones del presidente Javier Milei.

La falta de ingresos afecta especialmente a los trabajadores de mayor edad. Algunos llevan más de dos décadas en la fábrica y superan los 50 años, por lo que consideran difícil reinsertarse rápidamente en otro empleo industrial. Quinteros explicó además el impacto que tiene la incertidumbre en las familias: “No sabemos si vamos a tener dos pesos para el pan, es una angustia familiar terrible. Supuestamente ellos quieren seguir, pero si no hay plata cómo se va a seguir".

"Es terrible lo que estamos pasando; así como nosotros, hay un montón de compañeros que están en otros lados y están pasando lo mismo. Ahora nos tocó a nosotros algo que pensamos que nunca iba a pasar; me faltaban tres años para jubilarme y pensé que me jubilaba acá”, añadió. Los trabajadores señalan que la actividad de Covisa había comenzado a deteriorarse antes de la paralización. Durante los últimos dos años, según relataron, la producción se redujo de manera significativa hasta desembocar en la situación actual.