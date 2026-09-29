Después de más de 40 años de actividad, cerró un importante restaurante en medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei y que golpeó duramente a la industria gastronómica.

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Se trata de La Cocina, un lugar que llegó a convertirse en uno de los puntos gastronómicos tradicionales de Cipolletti, Río Negro, y que bajó la persiana luego de atravesar meses de dificultades económicas, con una caída en los ingresos, mayores costos y un alquiler que terminó duplicándose.

La dolorosa despedida de un clásico gastronómico: "Es como un hijo para mí"

Al frente del negocio estuvo durante décadas Ricardo Spátola, quien llegó desde Buenos Aires a los 31 años y puso en marcha el emprendimiento junto a su socio Marcelo Marano. Lo que comenzó como una pequeña pizzería para llevar terminó convirtiéndose en un restaurante con una fuerte presencia en la vida comercial de Cipolletti.

“Es como un hijo para mí”, resumió Spátola al despedirse del local. A los 71 años, explicó que la decisión no fue repentina y que llevaba aproximadamente un año evaluando la posibilidad de cerrar. La imposibilidad de sostener los gastos cotidianos terminó inclinando la balanza. “Entre los planes de pago de AFIP que no podía sostener y el contexto económico, me fui dando cuenta de que de a poco se iba apagando, pero quería mantener fuentes de trabajo. No me alcanzaba para el funcionamiento diario y así no se podía más”, explicó.

El empresario también señaló que 2025 fue particularmente negativo para el negocio por las bajas ventas y que nunca logró recuperar el nivel de actividad previo. A eso se sumó el incremento del alquiler, que llegó a duplicarse.

De pizzería al paso a hito de la ciudad: la historia de cuatro décadas que llegó a su fin

La trayectoria de La Cocina tuvo distintas etapas y varias mudanzas. El primer local funcionó sobre San Martín, entre Mengelle y 25 de Mayo, donde comenzó como una pizzería con venta para llevar. Más tarde se trasladó a un establecimiento ubicado sobre Roca y, finalmente, alcanzó su mayor popularidad en la tradicional esquina de Roca y Villegas.

Allí permaneció durante 22 años y llegó a trabajar con 20 mesas que, según recuerda Spátola, en algunas noches resultaban insuficientes para recibir a todos los clientes. Antes del cierre funcionaba en Mariano Moreno 193, donde llevaba cinco años. Durante buena parte de ese recorrido estuvo acompañado por Marano, quien continuó como socio hasta 2010 o 2011. Desde entonces, Spátola quedó al frente del negocio.

El restaurante también fue pionero en el reparto de comida en la ciudad. El propietario recuerda que incorporaron una moto Zanella para realizar los primeros deliverys y que, en una de las jornadas de mayor movimiento, llegaron a contabilizar unos 80 pedidos con tres motos en circulación.

¿Cuántos trabajadores quedaron sin empleo y cómo afecta la crisis al sector gastronómico?

El cierre también significó la finalización de una etapa para los trabajadores que acompañaron durante años al restaurante. La plantilla estaba integrada por dos cocineros de larga trayectoria y tres empleadas del salón, que se quedaron sin su fuente de ingresos.

En ese sentido, el empresario también describió el cierre como parte de un escenario más amplio que afecta a otros comerciantes de la zona. Según las conversaciones que mantiene con colegas del sector, varios atraviesan la misma disyuntiva: continuar pese a que los ingresos ya no alcanzan para cubrir los gastos o poner fin a la actividad.