La durísima advertencia de Jonatan Viale al gobierno de Milei: "No empecemos con..."

El periodista Jonatan Viale se refirió al aumento de los índices de desocupación en el país y cuestionó en duros términos el uso de términos alternativos usados por el gobierno de Javier Milei para suavizar los datos oficiales de la economía. Al aire de Rivadavia AM 630, el conductor analizó las mediciones recientes y remarcó la necesidad de llamar a la situación laboral por su nombre.

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"Es desocupación": la advertencia de Jonatan Viale por la suba del desempleo

El rechazo a los eufemismos y la comparación discursiva

Durante su intervención radial, Viale manifestó su sorpresa y rechazo frente a los argumentos que intentan minimizar la pérdida de puestos de trabajo. "Espanto cuando dice, 'no es aumento de desempleo es reacomodamiento de recursos'. Digo, no empecemos con los eufemismos que ya para eso están los K, ¿no?", sostuvo el comunicador.

En ese sentido, recordó antiguas justificaciones de la política económica para marcar un paralelismo con el presente: "¿Te acordás cuando decían: 'no es inflación, es reacomodamiento de precios'? No empecemos con eso, ¿no? Es desocupación", enfatizó al aire.

Los datos del Indec y el impacto en Gran Rosario y Gran Córdoba

Para respaldar su postura, Viale apeló directamente a las publicaciones estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), subrayando que el organismo certificó el deterioro en el mercado de trabajo. "Muchachos, la desocupación según el Indec efectivamente aumentó, el Indec lo dice. En la última medición te dio 100.000 desocupados nuevos", puntualizó respecto a la comparación con el mismo período del año anterior.

A su vez, el periodista especificó cuáles fueron los conglomerados con los porcentajes más altos de personas sin empleo dentro de las mediciones oficiales: "Siendo dos conurbanos los más afectados: Gran Rosario 11,5 y Gran Córdoba 10,5". Para concluir, definió el cuadro como una desconexión con la realidad y sumó otro factor crítico al señalar: "Segunda desconexión diría yo: la caída de la actividad económica".