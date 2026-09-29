Jonatan Viale destrozó con datos al gobierno de Milei en vivo: "Realidad alternativa"

Jonatan Viale se mostró sumamente crítico al gobierno de Javier Milei este último viernes por la noche, durante el editorial que efectuó en el programa que conduce por TN. Allí, con datos, lapidó el discurso oficialista y le hizo una advertencia tanto al presidente como a quienes lo rodean.

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En primera medida, mencionó algunas de las cosas que esgrime el jefe de Estado: "No paramos de crecer, PBI récord, bajamos la inflación, bajamos la pobreza". "Ahora, vamos a los datos oficiales de ayer, no nos vamos muy lejos. Y la realidad es diferente", avisó el reconocido periodista.

Jonatan Viale, reconocido periodista político.

Los datos de Jonatan Viale contra el gobierno de Milei

Para darle sustento a esa apreciación, contó: "Ayer mismo el INDEC da a conocer esto, que hablábamos recién con Lucas, el estimador mensual que se llama EMAE. ¿Y cómo dio julio? Caída del 2,9%". En ese sentido, enumeró algunos de los sectores más golpeados: "Industria, caída del 4,6%. Comercio, caída del 5,1%. Construcción, 3,3%. ¿Querés ver bancos? 3% para abajo. Transporte, 1,5% para abajo. Administración pública, 1,5%. Esto es actividad, ¿eh? Es actividad. Educación, para abajo también".

Tras mencionar algunos otros que tuvieron una alza, subrayó: "Pero el promedio general tiene una caída muy fuerte, con lo cual no está bueno que el gobierno se fabrique como una realidad paralela, me parece a mí. ¿Qué explicación da el ministro de economía de esta caída? Rara. Dice Caputo: 'Bueno, durante julio se registraron distintos shocks'. Dice, por ejemplo, 'la menor disponibilidad de gas en la industria manufacturera'. Dice 'las mayores lluvias y nevadas por la, para la construcción'. Y después dice 'el mundial', las menores horas trabajadas por el mundial. O sea, faltó gas, llovió mucho, nevó mucho y tuvimos el mundial. Es raro".

Finalmente, apuntó: "Acá es donde me preocupa en serio que le vendan al presidente una realidad rara. Y más me preocupa que el presidente compre esa realidad alternativa. De hecho, ayer dijo en Nueva York que sacaron de la pobreza a catorce millones de personas".



