Jonatan Viale reveló los datos que preocupan al gobierno de Milei: "Al límite"

Jonatan Viale hizo una contundente crítica al gobierno de Javier Milei este último viernes por la noche, durante el programa que conduce en TN. Allí no solo habló de cómo está la "paciencia de la sociedad", sino que también mostró indicadores que dan mayor sustento a su argumento y hasta mencionó quién es, hoy por hoy, el "rival" de Milei.

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"Acá lo importante es que alguien, con buena fe, le marque al Gobierno, sin animo de destruir, que la paciencia de la sociedad está al límite", expuso primeramente el periodista, para enseñar luego datos reveladores sobre la opinión de la gente.

Jonatan Viale, reconocido periodista.

Cómo percibe la gente al gobierno de Milei

El conductor expuso en vivo una serie de gráficos de un estudio realizado por Explanans, una consultora cordobesa, en la cual hay detalles salientes. "En noviembre de 2025 la aprobación estaba en 52,8%, ahora está en 41,8%, perdió 11 puntos. Y la desaprobación estaba en 47% y ahora está en 58%, subió 11 puntos. Clarito", comentó.

Luego dio lugar al segmento "Impacto en el bolsillo" con tres respuestas posibles. "Estoy peor que antes, 57,4%; estoy mejor que antes, 21,9%; estoy igual, 20,7%. Lo rojo es lo malo", contó.

Finalmente, sostuvo: "El rival de Milei no es Cristina, ni Massa, ni Kicillof, ni La Cámpora, ni Macri. El rival de Milei es Milei. Es su propia gestión. El rival de Milei es el mal dato de la pobreza de hoy. Hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Es un número que lo tienen que mirar".