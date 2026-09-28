Yanina Latorre destrozó a Jonatan Viale tras los aberrantes dichos contra Flor de la V: "Nefasto"

Los repudiables dichos de Daniel Avellaneda contra Flor de la V, de carácter fuertemente transfóbicos, tuvieron una enorme repercusión en los medios de comunicación. En ellos, el periodista trató a la conductora de "tipo" con una reacción muy tibia por parte de sus compañeros de pase en Radio Rivadavia: Jonatan Viale y Cristina Pérez.

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En ese contexto, Yanina Latorre se mostró sumamente molesta por lo ocurrido y expuso la situación tanto en El Observador como en SQP. Esto llegó a oídos de Viale, quien procuró excusarse, haciendo enojar aún más a la blonda.

Flor de la V fue víctima de aberrantes comentarios transfóbicos de Daniel Avellaneda.

¿Qué dijo Yanina Latorre de Jonatan Viale?

Durante su ciclo en América, leyó algunos mensajes del hijo de Mauro: "Che, me dicen que están hablando de Dani Avellaneda. Estuvo mal eso, yo se lo dije al aire. Y no recuerdo haberle dicho opinóloga". "Lo dijiste, ni bien arranca. Acá no somos opinólogos, todos tenemos derecho a opinar y hablar", interrumpió en su relato Yanina.

"Igual no comparto su opinión sobre la jueza", prosiguió en su lectura, algo que la molestó. "Mirá, yo tampoco la comparto. Pero acá el eje no es el tema de la jueza, es que en tu programa vos y Cristina Pérez permitieron a Dani Avellaneda, que no puede estar en ningún medio ni trabajar de esto, tratar de tipo a una mujer. Y encima maltrató a mi cronista y habló de lo que le cuelga a Flor. Eso creí que pasaba hace 20 años, no ahora", apuntó filosa.

"Vos lo frenaste un poco, la trataste de opinóloga, Cristina muda. En la nota (donde la ex Telefe Noticias fue consultada sobre lo ocurrido) dice 'no quiero polémica'. La polémica la están armando ustedes, después nos dicen a nosotros que hacemos puterío. Están sentados en un pase tratando de hombre a Flor de la V, que es una mujer, porque tuvo el decoro o la intención de opinar de una jueza. Te guste o no la opinión, tenga o no razón, es una mujer. Tiene DNI femenino, ella decidió ser mujer y hoy gracias a Dios uno elige que ser y cómo vivir. Y el otro lo tiene que respetar", aseveró.

Finalmente, tras contar al aire que Jonatan le insistió en que para él "la jueza saca presos es nefasta", la conductora concluyó: "¿Y no es nefasto tratar de tipo a Flor de la V? La genitalidad de Flor de la V es problema de Flor de la V y como ella quiera vivirla, pero cada uno tiene que respetar la elección de vida del otro y Flor de la V es una mujer".