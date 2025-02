De noche es sereno del mar de Mar del Plata y de día llena la costa de esculturas que arma con rocas: hoy la transformó en un museo

A la historia de Marcos Curione no le falta ningún elemento para convertirse en musa inspiradora de cualquier director, escritor o guionista. El artista plástico marplatense tuvo una experiencia surrealista con un león que le salvó la vida, trabajó en las escenografías de Pol-ka, viajó a España donde se subsistió como mozo, manteniendo piscinas, como guardavidas y de limpiavidrios. De regreso a Argentina, comenzó a trabajar en el Puerto de Mar del Plata cuidando un barco y una empresa arenera le propuso ser sereno en la escollera Sur donde está la casa en la que actualmente vive con su perro Pichu. En ese mismo lugar, conformó una especie de museo cultural junto al mar, donde realizó 7 esculturas, exhibe sus pinturas y mientras tanto trabaja en la figura de Ricardo Iorio.

“Yo siempre dibujé y ya hacía figuras con las minas de los lápices, fui autodidacta. Cuando vivía en España compré varios de esos útiles y empecé a hacer cosas con las minas. Rompí varias, pero lo terminé logrando y esa fue mi primera experiencia con lo que sería esculpir, luego- muchos más adelante- vinieron las rocas marplatenses”, le cuenta Marcos Curioni a El Destape.

Y continuó: “En mi regreso comencé a laburar en la zona del puerto y luego como sereno. En mi casa junto a la escollera se me ocurrió hacer una especie de museo con rocas. Entonces le pregunté a un par de escultores conocidos respecto de trabajar sobre piedra marplatense, me respondieron que era malísima, pero le metí para adelante porque me gusta llevar la contra (se ríe)”.

Así las cosas, desde hace 7 años comenzó a realizar una especie de galería artística en medio de una playa. Y en la actualidad ya cuenta con 7 esculturas, varias intervenciones vinculadas con el rock u otras que representan como esa famosa combi hippie o el surf y sus cuadros de estilo realista. El universo creado por Curioni es tan particular que recibió un mail desde la escuela alemana Thomas Mann Schule en el que lo felicitan por haber construído el primer museo cultural del mundo ubicado en una playa.

Castillo de piedra

Marcos vive literalmente pegado a la escollera y, consecuentemente, a metros del mar. A priori, suena atractivo tan solo por la peculiaridad de la ubicación de su hogar. Aunque también genera curiosidad como serán los días de invierno, las noches con mucho viento y los temporales.

“Es una casa de material, por lo tanto si salgo afuera con viento sur en invierno, como en cualquier lugar me muero de frío. Lo que pasa que acá no hay edificios que te reparen como en el centro de la Ciudad, pero la casa está supercalefaccionada. Y las tormentas me encantan, cuando hay una sudestada fuerte el agua no llega. El espacio tiene dos muros de contención, es imposible que llegue el mar, salvo que sea un Tsunami como para que se inunde la ciudad entera”, explica el pintor de 50 años.

Asimismo, le aclara a El Destape que no es surfer, como suele preguntarle la mayoría. “Ni a palos, cero surfer: yo me subo al Anamora (famoso barco de paseo del puerto) y me esguinzo. Pero me causa gracia que me asocien con las tablas, es como que el tipo que vive en un piso 24, deba ser paracaídista”, bromea. También le contó que el agua de mar le resulta muy fría y que por eso se construyó un jacuzzi al aire libre.

La escollera del León, Milei y una experiencia surrealista con el rey de la selva

El nombre del museo de Marcos Curioni suscitó muchas asociaciones libres de parte de quienes visitan el lugar. De hecho, el artista cuenta que la pregunta recurrente es si tiene que ver con el apodo del presidente a Javier Milei. Pero él se encarga de desestimar por completo esa hipótesis, ya que el título se originó en una experiencia muy particular con un felino real en la década del 90.

“Es una historia muy larga, yo estaba muy deprimido y me quise cortar las venas con un cuchillo tramontina, pero por suerte me salió mal. Es decir, yo hice la escisión sobre la muñeca pero no llegó a ser lo suficientemente profunda. Me acosté a dormir, a esperar el sueño eterno y sucedió lo que nunca: me llamó mi hermana para ir al otro día al zoológico, yo le dije que sí, creyendo que sería mi último día en este mundo, pero me equivoqué”, le relató a El Destape.

Y continuó: “Una vez en el zoológico fuimos a la zona donde estaban los dos leones. El lugar estaba lleno de gente, corrí a todos los asistentes y me pusé al borde de la fosa mirándolo fijo al macho. Él se acerca, se me pone de frente, cara a cara. Entonces empecé a moverme para comprobar que me miraba a mi y no a cualquiera de los que estaban allí. De hecho, el público se dio cuenta de la situación”.

“Al otro día, voy devuelta al zoológico pero como era lunes no había nadie. Repito lo del día anterior y el león me hace lo mismo: se acerca y me mira fijo a los ojos. Le dije ‘gracias’ con lágrimas en los ojos, porque esa energía potente que yo percibí allí me salvó. Los palos y los bajones siguieron, pero desde ese entonces me cago de la risa de todo. Por eso mi primer escultura se la dediqué a él, como el nombre del museo”, concluye y despeja dudas el artista.

La primera escultura y van…

Al león, le continuaron 6 esculturas más. La más destacada es el Poseidón que está en el extremo de la escollera. Respecto de esa creación, Marcos cuenta que tiene unas rocas cercanas que el pegar el agua generan un efecto visual muy atractivo. El Dios de los mares, según la mitología griega, es tan distintivo de su galería que aparece en la imagen de Google Maps si se busca cómo llegar a La escollera del león. Las otras seis esculturas son: La sirena con el piano, una surfista, una tortuga, un lobo marino y la figura del actor Marcelo Mazzarello.

“A Marcelo Mazzarello lo hice porque cuando se murió mi abuela y yo estaba muy triste, no levantaba cabeza. Con ese estado de ánimo, un día me puse a mirar la película La suerte está echada que protagoniza él junto a Gastón Pauls. La vi dos veces y me hizo muy bien, me reí mucho y también le encontré un buen mensaje. Entonces le dediqué una escultura y luego nos hicimos amigos. Es un tipazo, me trae pinturas, me presentó a su madre: un capo”, contó Marcos.

Museo on the rocks

Asimismo, en el particular espacio cultural, se pueden encontrar inscripciones de La Renga, varios cuadras realizados por Marcos, intervenciones como la que tiene de un maniquí con una guitarra eléctrica, una figura alada de Kurt Cobain en tamaño natural y una pintura en roca de Lemmy Kilmister, cantante de Motorhead.

“El mural de Lemmy, tiene que ver con su frase que decía algo así como ‘si mi vida fuese una película debería terminar con rayos y truenos, mientras yo desaparezco en la cima de una montaña, dejando atrás una placa que dice: Los he engañado de nuevo'". Bueno, hice algo referido a esos dichos. El rock es como mi segunda familia, es como los amigos. De chico escuchaba la radio todo el día. Me gustaba la batería de Genesis, The Police y toco la guitarra de oído. De todas maneras, escucho de todo, aunque lo que más me gusta es el metal”, precisa Marcos sobre la influencia de la música en su vida y obra.

Y agrega: “En el museo también tengo pintadas frases de La Renga. Es más, hace poco, cuando tocaron en Necochea, me escribió el que hace los dibujos de la banda y me dice que tuvo el atrevimiento de mapearme el Poseidón para poner en el recital, y le dije que todo bien, que siga siendo atrevido (se ríe). En algún momento voy a esculpir algo de ellos”.

Lo que se viene: Ricardo Iorio

En rigor, Marcos Curioni tiene varios proyectos más allá del fundador de V8, Hermética y Almafuerte. De hecho, el más próximo a terminar sería un Zeus. Asimismo, fiel a su gusto e inspiración por los leones, tiene bastante avanzada una familia completa de felinos en tamaño natural. Aunque el cantante fallecido el 24 de octubre de 2023, es como el gran objetivo de este año.

“Logré la autorización de la hija que era la única forma para poder realizarla. A mi cuando murió Iorio me mató, pero mal. Entonces lo empecé a esculpir, aunque luego lo dejé porque vi que todos estaban lucrando con su imagen con tazas, remeras, prendedores, etcétera”, explicó Marcos.

“Por lo que dejé pasar un año, le escribí por Instagram a su hija y le expliqué que lo admiraba a su papá y que quería esculpirlo para hacerle un homenaje. Me respondió que Ricardo no era devoto de ese tipo de vanidades, pero que lo haga y hasta me pasó un par de tips del padre que van a estar en la obra, pero todavía no te los puedo contar”, concluyó el artista.