Creó su primer videojuego a los 11, le vendió su compañía a Apple y ahora trabaja en el gigante: "Es muy importante tener tolerancia a la frustración"

Lanzó su primer videojuego a los 11 años, vendió su primer proyecto a los 14 y en 2018 Apple le compró su compañía en una cifra millonaria. Quién es Lucas Roitman, uno de los emprendedores más destacados en tecnología.

La velocidad con la que la tecnología avanza sigue sorprendiendo a prácticamente todo el mundo, esté inmerso o no en el desarrollo de estas novedosas herramientas. "Trabajo con los expertos más importantes del campo y veo avances tecnológicos increíbles que siempre me sorprenden. Lo que se desarrolla adentro es mucho más avanzado de lo que ya está disponible en el mercado", le contó Lucas Roitman a El Destape en una entrevista exclusiva en la que habló no solo de lo que se viene sino también de su propia historia ligada al desarrollo de nuevas tecnologías.

Interesado desde muy chico en la tecnología e innovaciones, Lucas Roitman tuvo su primer gran acercamiento al desarrollo a los 11 años: a esa corta edad creó su primer videojuego, que lo compartió al público en minijuegos.com, una página web que desde hace muchos años ofrece títulos nuevos, históricos, independientes, online, multijugador. "La verdad que ni lo pensé, lo envié pensando en que ni siquiera lo iban a subir a la página. Porque la mayoría eran juegos muy profesionales, con un modelo de negocios, con anuncios, publicidad. Tenía 11 años y había hecho uno de mis primeros juegos. Ni imaginé que lo iban a subir al sitio web", se sinceró Lucas en su charla con El Destape respecto a ese debut viral en el mundo tecnológico.

Pero no se conformó con su videojuego viral: a los 14 años creó un software de realidad aumentada que revolucionó el mundo digital. Una empresa internacional de entretenimiento se lo compró y lo convirtió en un emprendedor joven muy reconocido en la industria. Con estos antecedentes, Roitman recibió la propuesta de ser becado a tres de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Apenas salido del secundario en ORT, Lucas se decidió por Stanford, donde comenzó a trabajar en nuevos proyectos.

¿Qué relevancia le das a la tolerancia a la frustración en el mundo tecnológico?

- Es muy importante tener tolerancia a la frustración, porque en la tecnología muchas cosas no funcionan, se rompen. Solamente los productos más masivos y más populares andan bien. Aunque incluso esos se rompen. La mayoría de las nuevas tecnologías o tecnologías que no están tan pulidas tienen muchos problemas y es más que nada por eso que hay que tener tolerancia a la frustración.

La millonaria venta de Adia Robotics y su llegada a Apple

El proyecto que cambió definitivamente su estatus dentro de la industria fue Adia Robotics, compañía de drones con inteligencia artificial que fundó en Silicon Valley. Era tal el potencial de esta empresa que recibió el apoyo de dos de las aceleradoras de start-ups más reconocidas en el mundo: HAX, parte de SOSV, y Venture Studio, perteneciente a la Universidad de Stanford.

El software de Adia Robotics permite al usuario manejar cinco o más drones al mismo tiempo, además de que se puede controlar a través de internet. Esto le abrió la puerta a uno de los jugadores más importantes de la tecnología: Apple. El gigante creado por Steve Jobs puso sus ojos en la compañía de Lucas Roitman y en 2018 se la compró por 55 millones de dólares, con la condición de que todo el equipo también se sumara a Apple.

¿Te sorprendió algo de Apple y cómo se maneja?

- Me sorprendió el nivel de secreto que tiene Apple y que al trabajar en proyectos confidenciales no se puede mencionar el proyecto ni lo que estamos trabajando, ni siquiera a otra gente de equipos paralelos o cercanos.

Esta forma choca con la de otras compañías, explicó Lucas. Es que, según aseguró, "están continuamente intentando llamar la atención" y contarle al mundo lo que están desarrollando "mucho antes de tener algo terminado". "Se enfocan mucho en publicidad de cosas que todavía no lanzaron", agregó Lucas Roitman respecto a algunas de las diferencias más notables entre Apple y el resto.

"En Apple es totalmente lo opuesto. Hasta que no lanzan algo ni lo mencionan, a nadie. Y hace muchos desarrollos internos", sumó el emprendedor argentino al tiempo que destacó que quienes están fuera de la compañía fundada por Steve Jobs no están al tanto de los desarrollos que llevan adelante. El objetivo de Apple en ese sentido es claro: "Cuando lanza algo sorprende mucho más. Y además es distinto a lo de los competidores, porque no tienen tiempo para copiarlo".

¿Te asombra algo de los constantes avances tecnológicos pese a que estás en el mercado desde hace muchos años?

- Trabajo con los expertos más importantes del campo y veo avances tecnológicos increíbles que siempre me sorprenden. Porque lo que se desarrolla adentro es mucho más avanzado de lo que ya está disponible en el mercado.

¿Cuánto más avanzado están los desarrollos internos de lo que llega al mercado?

- En algunos casos está mucho más avanzado y en otros no tanto. Por ejemplo, ChatGPT ahora es muy popular y Google ya tenía algunas IA cercanas. No tan buenas pero cercanas. Google no quería lanzarlas porque la gente ya estaba usando su motor de búsqueda, entonces no tenían nada para ganar y mucho para perder.

Las diferencias entre las grandes compañías y los pequeños desarrolladores

Lucas recordó entonces que Microsoft había creado su propia IA, que aprendía en tiempo real de lo que la gente escribía. Para divertirse, muchos usuarios le enseñaron insultos como para que repitiera frases ofensivas, lo que le dio mala publicidad. Esto generó temor en Google. Pese a tener problemas de ese estilo, ChatGPT tenía mucho que ganar y poco que perder, por lo que decidieron avanzar y lanzar su propia IA.

Pero eso no es todo, porque también hay cuestiones de costo: una IA avanzada es muy cara. En ese sentido, Lucas explicó que ChatGPT puede estar pagando "uno o dos dólares por conversación", mientras que cada búsqueda a Google le sale solo unos centavos de dólar, por lo que no le es rentable agregar inteligencia artificial a su motor de búsqueda.

También hay diferencias en el costo de desarrollo.

- Un ejemplo claro son los Occulus, los anteojos de realidad virtual de Meta, que son mucho más limitados que los que tienen ellos internamente en desarrollo. Y eso no es porque hayan desarrollado algo nuevo y todavía no lo lanzaron, sino porque desarrollan con un presupuesto muchísimo más alto, millones de dólares. Mientras que lo que pueden lanzar al mercado tiene que costar 300, 700 dólares. Se desarrolla con un presupuesto casi ilimitado. Cuando algo funciona, se encuentra la forma de bajarle el precio literalmente por 100 veces. Se desarrolla tecnología muy avanzada y después se limita para poder realmente llevarla al mercado.