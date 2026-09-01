¿Hay feriados en septiembre 2026? Cuándo son y las fechas confirmadas

Después del fin de semana largo de agosto por el Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín, una pregunta empezó a repetirse entre quienes ya miran el calendario: ¿hay feriados en septiembre de 2026? La respuesta oficial es clara y puede generar cierta decepción entre quienes esperaban un nuevo descanso extendido.

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El noveno mes del año no tendrá ningún feriado nacional en Argentina. Sí habrá días no laborables vinculados con celebraciones religiosas, aunque tienen un alcance diferente y no representan un día de descanso general para todos los trabajadores. El próximo feriado nacional llegará recién en octubre.

¿Hay feriados nacionales en septiembre de 2026?

No. Septiembre de 2026 no tiene feriados nacionales, según el calendario oficial publicado por el Gobierno nacional.

El último descanso nacional antes del comienzo de septiembre fue el lunes 17 de agosto, cuando fue la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín. Al caer en lunes, la fecha permitió formar un fin de semana largo de tres días.

Por eso, quienes estén esperando un nuevo feriado nacional durante septiembre deberán tener paciencia: durante todo el mes no habrá jornadas de descanso obligatorio para la población en general.

Qué días no laborables hay en septiembre de 2026

Si bien septiembre no tiene feriados nacionales, el calendario contempla días no laborables para las personas que profesan la religión judía, en el marco de las celebraciones de Rosh Hashaná e Iom Kipur.

El Año Nuevo Judío o Rosh Hashaná comenzará el viernes 11 de septiembre al atardecer y se extenderá hasta el domingo 13 de septiembre.

Por su parte, Iom Kipur o Día del Perdón comenzará al atardecer del domingo 20 de septiembre y finalizará el lunes 21.

Calendario de septiembre de 2026.

Estas fechas están contempladas por la legislación argentina, pero es importante no confundirlas con un feriado nacional: no implican un día de descanso general para todos los trabajadores del país.

Cuándo es el próximo feriado nacional y el próximo fin de semana largo

Después de septiembre, el próximo feriado nacional llegará el lunes 12 de octubre, cuando sea conmemorado el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La fecha permitirá formar un nuevo fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

El calendario de 2026 todavía tendrá otras oportunidades para descansar. En noviembre, el feriado por el Día de la Soberanía Nacional dará lugar a otro fin de semana largo, mientras que diciembre concentrará una de las últimas grandes oportunidades del año: el lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado por la Inmaculada Concepción de María.