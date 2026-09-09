¿Habrá feriado el 11 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina?

El papa León XIV visitará la Argentina en la segunda semana de noviembre y crece la expectativa sobre un posible feriado para alguno de los cuatro días en los que estará en Córdoba, la provincia y ciudad de Buenos Aires.

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¿Puede haber feriado el 11 de noviembre?

Desde Casa Rosada le confirmaron a El Destape que el gobierno de Javier Milei evalúa decretar feriado y asuetos en los días que el sumo pontífice se encuentre en el país. En concreto, el Papa visitará la Argentina entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

En medio de la organización del oficialismo, especialmente para garantizar la seguridad de Rober Prevost, desde el Gobierno consideran la visita de León XIV como un hecho histórico, incluso aunque algunos de sus discursos puedan chocar con las ideas y lineamientos de Javier Milei.

Los feriados serían una forma de garantizar que los fieles logren participar de algunas de las actividades lideradas por el Papa, como las misas centrales en la ciudad de Buenos Aires y en Córdoba.

Visita del Papa León XIV: cuándo y dónde será la misa central

La misa central en la ciudad de Buenos Aires se realizará el lunes 9 de noviembre por la mañana en el Monumento a los Españoles, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en la intersección de avenida Figueroa Alcorta y avenida Sarmiento. Los fieles que deseen participar solo tendrán que acercarse. El espacio abierto también será la sede del encuentro con los jóvenes al día siguiente.

El Papa realizará dos misas centrales una en la ciudad de Buenos Aires y otra en la capital de Córdoba

Además, el Papa celebrará otra misa multitudinaria en Córdoba en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones "Brigadier San Martín" (FAdEA). El evento se realizará el martes 10 de noviembre. El sitio tiene capacidad para 600 mil personas y es el mismo predio donde el papa Juan Pablo II brindó una misa durante su visita a la Argentina en 1987.