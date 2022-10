Encuentro Plurinacional de Mujeres 2022: cuándo es, qué talleres habrá y el cronograma completo

Se avecina el ahora denominado encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries, con sede en San Luis. Qué expectativas hay después de la pandemia y qué dicen sus organizadorxs.

Este 8, 9 y 10 de octubre tendrá lugar el 35 encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries en San Luis, territorio guarpe, comechingón y ranquel. Si bien el evento se realiza desde 1983, es la primera vez que su nombre no es ENM (Encuentro Nacional de Mujeres). Este cambio sucedió por diferentes razones, según explica Pamela Mackey, una de las voceras de el encuentro, a El Destape: “Con el paso del tiempo y al calor de los debates, nos fuimos problematizando conceptos: por un lado, lo que tiene que ver con la construcción del estado nación, cómo se conformó, que fue en base al genocidio de los pueblos originarios, en base a la invisibilización de otras identidades, de otras personas que habitan nuestro territorio, pero que no son reconocides: inmigrantes, afrodescendientes y de la mano de ellas, de elles fuimos entendiendo que nombrarnos ‘nación’ deja fuera un montón de otras y de otres; por eso es que nos nombramos ‘plurinacionales’". Y agrega: "Por otra parte, entendimos que el concepto de ‘mujer’ deja por fuera e invisibiliza a un montón de otras identidades: lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales y no binaries. El feminismo nos enseñó que lo que no se nombra, no existe: es una manera de ejercer violencia no nombrarnos”.

Las identidades sexo-genéricas dirán presentes más que nunca en el encuentro esta vez, a pesar de que ya lo estaban en los talleres y en una de las marchas, que suele realizarse durante la primera jornada, en contra de los travesticidios y transfemicidios. El problema es que no se las nombraba: “Mi razón de ir al encuentro recae en que se necesita reconocer que pueden haber masculinidades e identidades queer en él, porque pese a quien le pese, somos seres que buscamos unión, socialismo y lucha por quienes seguimos queriendo ser libres juntxs”, dice Marti L. Adrogue, militante por los derechos humanos en “Trans Argentinxs”, fundación que asesora y acompaña a niñxs, adolescentes y juventudes Trans-NB en nuestro país. “Así, incluyéndonos en el título, se invita a que seamos parte, siendo que antes ya participábamos pero de manera silenciosa por no ser nombradxs en los escenarios. Siempre estuvimos, estamos y estaremos en estos encuentros de organización. Lo que ahora se reconoce y visibiliza es que somos parte de este conjunto, de este grupo que se clasifica desde una identidad no hegemónica de hombre cis, blanco, heterosexual y demás características de un seguidor del patriarcado”, aclara ellx.

Volver juntes a la par

El encuentro tiene como característica principal la forma de movilizarse hasta el punto donde se desarrolla. De manera independiente, a través de organizaciones sin fines de lucro y partidos políticos, personas de todas las edades, identidades sexo-genéricas, profesiones e ideologías políticas realizan una especie de caravana para llegar al destino en cuestión.

Aylén Schulz, integrante de Mala Junta Lanús, habló con El Destape al respecto: “Nos organizamos con más de un mes de anticipación con nuestras compañeras para alquilar los micros y gestionar actividades para financiar el alojamiento y el transporte. Con la ayuda de los compañeros del barrio, vendimos comida y con otras compañeras hicimos bingos”. Ese codo a codo para que nadie se quede sin viajar siempre existió, pero en esta oportunidad se da de manera más contundente por los dos años de no poder realizarse el evento a causa de la pandemia, lo que genera también grandes expectativas: “Espero volver, valga la redundancia, reencontrarme con mis compañeros y mis compañeras después de los años de COVID que fueron muy difíciles: muchas y muches de nosotres tuvimos que encontrarnos en nuestras casas, seguir tejiendo redes, pero de una forma más compleja porque había muchas herramientas que no teníamos o no conocíamos. Creo que eso construyó también un contexto de mucha discusión y transformación. Espero volver a encender un poco esa llama de encontrarnos, de discutir política, de organizarnos, gestionar y poder movilizar todas esas energías que no pudimos implementar durante la pandemia”, agrega Ayelén.

La falta de presencialidad no evitó que el encuentro siga creciendo, al contrario, fue caldo de cultivo para muchos de los cambios en él: “Esta comisión organizadora se conformó poquitos días de terminado el encuentro número 34 en La Plata, los primeros días de noviembre de 2019. Llevamos adelante 19 asambleas, las mantuvimos en plena época de restricción, de aislamiento por las medidas sanitarias debido a la pandemia, asambleas con más de 150 compañeras, compañeres”, cuenta Pamela Mackey.

Cambia todo cambia

En total serán 105 los talleres que tendrán lugar este fin de semana largo en San Luis, casi 20 más que el encuentro anterior (realizado en La Plata en 2019, aún con el nombre “ENM”). “No solamente cambiamos de nombre, que sí creemos que es un avance: este año se pudieron incorporar talleres que tienen que ver con la niñez y con la adolescencia, por primera vez van a tener sus propios talleres sin la tutela de las adultas y les adultes. También es la primera vez que mujeres y disidencias privadas de la libertad van a poder participar de los talleres de manera virtual, se han sumado muchisimos talleres en torno a los conflictos ambientales y el rol de las mujeres en ellos y los talleres que tienen que ver con la sexualidad, con la identidad, con las luchas dentro del mundo del trabajo, con el autocuidado”, enumera Mackey. Los mismos son una de las patas más importantes del evento, ya que en ellos se desarrollan debates, con voces de les involucrades en las problemáticas y, gracias a las conclusiones de los mismos, se han logrado importantes avances, sobre todo en materia legislativa, proponiendo modificaciones/mejoras en leyes como la de Educación Sexual Integral (ESI) y la de VIH/SIDA, por nombrar algunas.

La masividad del encuentro lleva, además, a que muches aprovechen para difundir sus emprendimientos y es por eso que este año oficialmente se anotaron más de 250 feriantes, entre artesanxs, cocinerxs y productorxs independientes. Esta difusión también la toman con fuerza quienes necesitan visibilizar sus propias luchas: el movimiento de zona norte de la provincia de Buenos Aires “No Me Toques” es solo uno de los ejemplos. Jordana Prusso, entrevistada por El Destape, explicó de qué se trata y por qué van al encuentro: “Venimos haciendo murales en distintas zonas para visibilizar la situación que sufrimos las mujeres y disidencias de abusos en los recitales. La idea de hacerlo allá es para hacernos ver y estar presentes. Hacemos movidas en los recitales, ya sea desde arriba o desde abajo del escenario, para que también los varones empiecen a comprometerse y a romper ese pacto de silencio que hace que nos sigan pasando estas cosas a la vista de todos. En Baradero, en el último recital de La Renga, violaron una piba y ‘nadie vio nada’. Así pasa siempre, quienes vamos a recitales te puedo asegurar que, si no es a todas, a la mayoría nos pasó de vivir situaciones así, pero que quedaban ahí. Creo que éste movimiento vino a romper con eso”. Por esta razón pintarán un mural el sábado 8 de octubre a las 12 (en Eva perón, corredor vial, a la altura del puente blanco), de la mano de la artista combativa Andrea Guzmán, quien además es docente y sostiene varias de las ollas populares de la zona.

Cronograma del Encuentro Nacional de Mujeres y disidencias

El sábado 8 de octubre la apertura del encuentro iniciará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta las 13. Durante la misma, se podrá presenciar una ceremonia ancestral y luego un cierre con batucada. Luego, entre las 15 y las 18, se podrá asistir a la primera etapa de los talleres que, si bien se recomienda ir a uno solo durante ambas jornadas, hay quienes eligen acercarse a varios para llevarse diversas campanas de distintas temáticas. Al finalizar el primer tramo de talleres, habrá actividades culturales hasta la 1AM del domingo aproximadamente, que incluirán performances, asambleas, proyecciones, festivales, obras de teatro y presentaciones de libros, entre otras propuestas artísticas. De 21 en adelante se destaca el “FESTITORTA” y gran cantidad de documentales que se podrán disfrutar en distintos centros culturales de la provincia.

El domingo los talleres se desarrollarán de 9 a 12 y de 15 a 18, las actividades culturales serán durante el mediodía y por la noche habrá “Peña Pluridisidente”, a partir de las 21:30.

Si hay algo que caracteriza al movimiento feminista en general y a las organizaciones sociales en particular es marchar. Es por eso que la tradición de hacerlo se mantiene también en este encuentro: el sábado 8 a las 19 se desarollará la marcha contra los travesticidios y transfemicidios, mientras que el domingo 9 a partir de las 18:30 se realizará la marcha general del encuentro.

Por último, el lunes 10 a partir de las 8AM se llevará a cabo el cierre de los talleres, la lectura de las conclusiones de los mismos y la elección de la sede del año próximo.

Aquí, el cronograma completo.