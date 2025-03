Seguirán presos los gendarmes acusados de asesinar a un joven en La Quiaca

La Justicia imputó y ordenó la prisión preventiva para cuatro gendarmes por el asesinato de Ivo Torres, un joven de 22 años baleado durante una persecución en La Quiaca, Jujuy. Fue acribillado por efectivos el 6 de febrero pasado, cuando regresaba a su casa de comprar productos para revenderlos en otros pueblos. Los cuatro gendarmes fueron acusados de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por su rol como fuerzas de seguridad".

Se trata de un sargento, un subalferez y dos cabos del Escuadrón 21 de Gendarmería Nacional, a quienes la jueza federal de Garantías N° 2, Carina Gregoraschuk, les dispuso la prisión preventiva por cuatro meses. Están identificados como el subalferez Alexander Gunther; el sargento Walter Daniel Álvarez y los cabos Juliana Carina Enciso y Marcos Wisniewski.

“De los cuatro, Álvarez es el más comprometido, ya que está sindicado por la acusación como el presunto autor material de los disparos homicidas”, indicó el Ministerio Público Fiscal en un comunicado. La imputación había sido formalizada por el fiscal federal Sebastián Jure, el 9 de febrero pasado, ante la jueza Gregoraschuk. Luego, la magistrada le otorgó la prisión preventiva.

Según la acusación, los imputados estaban "apostados como patrulla con un móvil identificado con el logo de Gendarmería Nacional cuando, alrededor de las 10, vieron ingresar desde Bolivia a territorio nacional a Torres, quien se movilizaba en una motocicleta en dirección a La Quiaca". "Ante la presunta omisión de acatar la voz de alto, se inició una persecución, en la cual los gendarmes -según sus reportes del hecho- hicieron disparos al aire, a modo de advertencia", agrega el Ministerio.

Los gendarmes -agrega el texto- advirtieron que el joven "estaba herido" y pidieron "asistencia" que al llegar intentó reanimarlo sin éxito ya que estaba fallecido. "El fiscal explicó que, de acuerdo al informe forense practicado, la muerte se produjo a causa de dos disparos, uno de ellos a la altura de la espalda y el otro en una de sus piernas", señala el comunicado.

Quién era Ivo Torres

El pasado jueves 6 de febrero, Ivo Torres de 22 años, perteneciente a la comunidad coya de San Juan de Quillacas se desplazaba en motocicleta por La Quiaca mientras Gendarmería realizaba un procedimiento en la zona fronteriza con Bolivia. En su mochila, llevaba turrones y hojas de coca que pretendía revender en en otros pueblos.

Si bien recibió dos disparos desde su moto, uno en el brazo y otro en la espalda, su vehículo tenía siete disparos en total. En declaraciones judiciales los miembros de Gendarmería dijeron que solo se había realizado “un tiro preventivo”, pero luego quedó desmentido. "Fueron muy de cerca los impactos", detallaron desde el entorno de la víctima. Según medios locales, "Ivo" llegó sin vida al Hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca

El pedido de Justicia de su familia

"Mi hijo era estudiante, tenía muchos sueños, ayudaba a todos, quiero justicia por mi hijito", dijo desconsolada su madre en la puerta de la Morgue Judicial de Alto Comedero, en San Salvador de Jujuy, donde esta mañana se realizó la autopsia del cuerpo. Torres era el menor de cuatro hermanos y hacía trabajos de albañilería, llevaba a pastar animales y estudiaba turismo, pero para poder vivir también compraba mercadería en La Quiaca y la revendía en otros pueblos, según detalló el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tuvo acceso a su familia.

"Serán los agentes, los gendarmes, no sé quién será, pero ellos tapan todo. No aparece nunca nada jamás. No puede ser. Esto es lo que me da rabia a mí", se quejó otro familiar a los medios locales que se hicieron presentes en las afueras de la morgue.