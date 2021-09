Se enfrentaron dos facciones de la barra de Independiente: 19 detenidos

El incidente se dio en el centro de Avellaneda. Hubo destrozos y ataques con balas y piedras en medio de una zona comercial de esta localidad bonaerense.

Dos facciones de la barrabrava de Independiente se enfrentaron violentamente en las calles del centro de Avellaneda durante la tarde de este martes, algo que trajo como consecuencia la aprehensión y detención de un total de 19 integrantes pertenecientes a ambos sectores. Fueron realizadas por personal de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, pasadas las 15, en el barrio porteño de Barracas.

El incidente comenzó en Avellaneda, cerca de la sede del club situada en Av. Mitre 470, donde un sector de la barra atacó a otro con balas y piedras. Hubo imágenes del enfrentamiento en las redes sociales donde se observa todo lo ocurrido, los piedrazos y principalmente, las corridas. Al cruzar hacia la CABA, por el puente Pueyrredón, fueron detenidos por personal de la comisaría vecinal 5 de la policía de la Ciudad y algunos oficiales bonaerenses.

Gustavo Gómez, titular del Aprevide, indicó que "en ningún caso estamos relajados", y aseguró que buscan trata "de estar encima de cada hecho y en cada situación que consideramos riesgosa y conflictiva". "Estas son bandas delictivas que se disputan territorio en la tribuna", expresó el funcionario, en la semana previa a que regrese el público a las canchas, con un 50 por ciento de aforo, tras más de un año y medio sin espectadores por la pandemia de coronavirus.

Según fuentes oficiales, además de 19 personas detenidas, se secuestró una arma de guerra y dos rodados. Desde el informe policial se expresa que es en medio de los enfrentamientos a golpes con elementos contundentes y además se producen detonaciones de arma de fuego y posteriores corridas, allí se detiene a Lucas Fernández, a quien se le secuestra "una pistola calibre 9 milímetros, Taurus con 07 cartuchos serie TCT42638".

En las inmediaciones, también fueron aprehendidos: Darío Gabriel Romero, Fernando Andrés Franco, Víctor Hugo Lerzundi, Santiago Mariano Sanabria, Sebastián Edgardo Benedeti, Mariano Alejandro Juárez, Nahuel Cabrera Acosta, Enzo Ruiz, Antonio Ramírez, Matías Verdun, Wálter Ríos, Julián Fernández y Ángel Monjes. Por otro lado, en las calles Palaa y Berutti, informaron que se procedió al secuestro de un Mercedes Benz dominio IVI 918, el cual se hallaba a modo de resguardo; de un Renault Clio, dominio EJR 113, en cuyo interior se aprehendió a Miguel Albornoz, Carlos Aguirre, Matías Pernuchi y Oscar Delgado; como también secuestró una cedula de identidad y cedula de propiedad de rodado Mercedes Benz a nombre de César Rodríguez -líder de la facción disidente, a quien apodan "Loquillo".

¿Qué dijeron desde Independiente?

Si bien no hubo un comunicado oficial desde la institución, fue Héctor "Yoyo" Maldonado el encargado de romper el silencio. El Secretario General de Independiente dio detalles de lo ocurrido y especificó: "Cuando llegamos, los barras se paseaban por las oficinas. Primero hay que ver el listado para saber si efectivamente son socios. A partir de ahí, evaluar las medidas a tomar". Todavía, se desconoce si tienen o no carnet.

Sobre esto último, en diálogo con A24, el siempre polémico Maldonado -conocido por sus frases y malas formas dentro del club-, remarcó: "Tenemos un sistema que es inviolable: si no ponés carnet con cuota al día y huella dactilar, no entrás a la cancha. Si los detenidos son socios, no van a entrar más". Cabe remarcar que dichos enfrentamientos se dan en un contexto de elecciones presidenciales -en diciembre próximo- donde los hinchas dejaron en claro, en varias ocasiones, que no están contentos con la gestión que lleva adelante Hugo Moyano, actual mandatario y ex titular de la CGT.