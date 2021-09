Independiente repudió el violento enfrentamiento entre barrabravas del club

Desde la institución de Avellaneda dejaron en claro que no se ven representados por el accionar y buscaron llevar tranquilidad a hinchas y asociados de cara al regreso a las canchas.

El Club Atlético Independiente se manifestó tras los violentos enfrentamientos en las cercanías a la sede central de la institución, en avenida Mitre, y repudió "terminantemente" la pelea entre los diferentes sectores de la barrabrava. En el centro de Avellaneda, repleto de gente y comercios, hubo destrozos y ataques, tanto con balas como con piedras. Como consecuencia, 19 integrantes de ambas facciones fueron aprehendidos y detenidos por la policía de la Ciudad en Barracas.

Ante esto, desde la institución bonaerense se expresaron en redes sociales y mostraron su molestia tras lo ocurrido: "El Club Atlético Independiente repudia terminantemente los hechos de violencia ocurridos esta tarde en el centro de nuestra querida Avellaneda". Mientras que, al mismo tiempo, remarcaron: "El accionar de estos grupos representa todo lo que no queremos para nuestra institución y la sociedad en general".

Palpitando lo que será la vuelta al público, cabe destacar que desde Independiente, señalaron: "En este momento tan especial, en vísperas del regreso del público a los estadios, queremos llevar tranquilidad a todos nuestros hinchas y asociados". Mientras que, por otro lado, la institución que lidera Hugo Moyano, cerró: "Continuaremos trabajando para que todos disfrutemos en paz cada encuentro disputado en el Libertadores de América y cada actividad que suceda en nuestras instalaciones".

Por su parte, el Secretario General de Independiente, Héctor "Yoyo" Maldonado, manifestó: "Cuando llegamos, los barras se paseaban por las oficinas. Primero hay que ver el listado para saber si efectivamente son socios. A partir de ahí, evaluar las medidas a tomar". Mientras que, en un contexto de elecciones presidenciales tras una floja gestión, sentenció: "Tenemos un sistema que es inviolable: si no ponés carnet con cuota al día y huella dactilar, no entrás a la cancha. Si los detenidos son socios, no van a entrar más".