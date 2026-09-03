Furor con los outlets que liquidan zapatillas desde menos de $50.000 y hasta 70% de descuento

Durante el noveno mes del año, las firmas internacionales de indumentaria deportiva renovaron sus catálogos digitales con importantes reducciones de precios. A través de sus plataformas oficiales en Argentina, marcas de primer nivel lanzaron promociones en líneas urbanas, entrenamiento, fútbol y running, con valores que parten desde los $47.999 y rebajas que alcanzan el 70%.

{{{htmlAmp}}}

La disponibilidad de números, tonalidades y modelos se encuentra sujeta al inventario disponible en cada plataforma digital, por lo que los valores pueden modificarse de acuerdo al stock de cada artículo. Antes de confirmar el pago, resulta fundamental verificar la disponibilidad del talle exacto, comparar el precio de lista con la cifra final en promoción y constatar si los beneficios son acumulables con cupones o reintegros de entidades bancarias.

Las gestiones deben realizarse ingresando a las solapas oficiales de cada marca: Outlet en PUMA, Ofertas y Outlet en adidas, Oportunidades en Nike y Últimas oportunidades en el sitio de Reebok.

Todas las ofertas en calzados

PUMA: las rebajas más pronunciadas del mercado

El sector de liquidación de la firma alemana encabeza las oportunidades del mes con quitas de hasta el 70% respecto de sus valores de lista. Entre los pares destacados figuran:

PUMA Mostro OG: $48.000 (70% de rebaja)

$48.000 (70% de rebaja) PUMA Mostro Camo: $72.000 (60% de ahorro)

$72.000 (60% de ahorro) PUMA Mostro OG Prime: $80.000 (50% de descuento)

$80.000 (50% de descuento) PUMA x Squid Game Palermo: $80.000 (60% de rebaja)

$80.000 (60% de rebaja) PUMA Suede XL Animal De Poder: $90.000 (50% de bonificación)

$90.000 (50% de bonificación) Velocity NITRO 3 (Running mujer): $87.500 (50% de descuento respecto de sus $174.999 originales)

Además, la sección incluye alternativas con reducciones del 20% al 50% y, en determinados calzados, se suma una bonificación extra del 20% al momento de concretar la operación en el carrito virtual.

didas: hasta 50% de ahorro en líneas seleccionadas

La tienda de la marca de las tres tiras cuenta con un apartado especial que reúne decenas de artículos con reducciones de hasta la mitad de su valor habitual.

Adidas SL 72 OG Mujer: $89.999 (50% de descuento)

$89.999 (50% de descuento) Adidas NY 90 Mujer: $89.999 (40% de rebaja)

$89.999 (40% de rebaja) Adidas Rapidmove 2 Hombre: $89.999 (40% de bonificación)

$89.999 (40% de bonificación) Adidas VL Court 3.0 Hombre: $77.999 (40% de ahorro)

$77.999 (40% de ahorro) Adidas NY 90 Mujer (variante): $90.999 (35% de descuento)

Nike: liquida calzado urbano, deportivo y de fútbol

La firma de la pipa mantiene activa su pestaña de oportunidades con beneficios del 35% al 50% en una amplia gama de disciplinas y estilos.

Nike Air Max Dn: $199.999 (50% de descuento)

$199.999 (50% de descuento) Nike Air Force 1 Low SP: $174.999 (50% de rebaja)

$174.999 (50% de rebaja) Nike Air Max Plus "Eclair Lightning": $199.999 (50% de ahorro)

$199.999 (50% de ahorro) Nike SB Zoom Janoski OG+ SE: $109.999 (50% de descuento)

$109.999 (50% de descuento) Nike Mercurial Vapor 16 Academy: $99.999 (50% de bonificación)

$99.999 (50% de bonificación) Nike Run Swift 3: $98.999 (45% de rebaja)

$98.999 (45% de rebaja) Nike Phantom GX 2 Academy: $109.999 (45% de descuento)

$109.999 (45% de descuento) Nike Court Vision Low Next Nature: $110.499 (35% de beneficio)

$110.499 (35% de beneficio) Nike Pegasus 41: $181.999 (35% de descuento)

Nike ofrece importantes descuentos en calzado.

Reebok: precios iniciales por debajo de los $48.000

Con una bonificación generalizada del 40% en su categoría de últimas unidades, la empresa presenta algunas de las alternativas más económicas de la nómina.

Reebok Royal Complete: $47.999 (40% de descuento)

$47.999 (40% de descuento) Reebok Court Advance: $53.999 (40% de rebaja)

$53.999 (40% de rebaja) Reebok Prime Set: $53.999 (40% de ahorro)

$53.999 (40% de ahorro) Reebok Classic Leather: $59.999 (40% de bonificación)

$59.999 (40% de bonificación) Reebok Classic Nylon: $59.999 (40% de descuento)

$59.999 (40% de descuento) Reebok Glide: $59.999 (40% de rebaja)