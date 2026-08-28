Ropa con 70% de descuento: mega outlet en más de 80 locales en Villa Crespo. Foto: GCBA

Este sábado de 15 a 20 horas tendrá lugar Circuito Outlets, un evento en el que se podrá comprar ropa con un hasta 70% de descuento en más de 80 locales de la zona comprendida entre las calles Malabia, Thames, Vera y Castillo.

Además del mega outlet, en la esquina de Aguirre y Gurruchaga habrá DJ sets, una zona de livings para descansar y una actividad para diseñar bolsos de mano (tote bags). Asimismo, se realizarán dos recorridos de moda por los locales comerciales de la zona, guiados por la influencer Sereinne y la periodista Juli Borobio, de 16 a 18 horas.

De la jornada también participarán 14 cafeterías, pizzerías y restaurantes de la zona que van a ofrecer menús promocionales durante todo el evento. Entre los locales sumados están BORRA caffè, Almíbar pizza & vermut, 10 Recetas Japonesas, El papi Talo, Chicken corner, DOC Café, Fraterno Café de especialidad, Stop & Coffee, Raíz, Vecindario, Barí Keto, Mazzo, Lupo Concept Store y El Born Pastisseria.

Este sábado llega una nueva edición de Circuito Outlets a Villa Crespo. Foto: GCBA

En lo que respecta a la lista de locales que se suman al mega outlet, están Las Bohemias, Brooksfield, Mistral, Wrangler, Rochas, 47 Street, Complot, Cardon, Portsaid, Desiderata, Ayres, Prune, Levi's Outlet Store, Converse, Le Coq Sportif, Kelme, Mimo & Co, Grimoldi Outlet, Anthology, Azzaro y Anna Rossatti, entre muchas otras marcas reconocidas del circuito de moda porteño.

El evento forma parte del programa "Buenos Aires está de moda", impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño. Este busca invitar a descubrir marcas y acceder a oportunidades especiales, además de promover el consumo en comercios de cercanía y acompañar el desarrollo de la actividad comercial y productiva local.

Todos los locales que forman parte del evento