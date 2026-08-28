Subte: a qué hora abre y a qué hora cierra el sábado 29 y domingo 30 de agosto 2026

El subte es uno de los medios de transporte más utilizados durante el fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires, ya sea para viajar o realizar conexiones con otros medios de transporte. Por eso, es clave conocer los horarios de funcionamiento y a qué hora pasa el último para volver a casa.

Horarios del subte: a qué hora abre y cierra este sábado 29 y domingo 30 de agosto

Durante los fines de semana, el subte suele funcionar con horarios diferentes al resto de la semana, debido al esquema reducido de los días no laborables. Según informó Emova, este sábado 29 de agosto todas las líneas abrirán sus puertas a las 6 de la mañana, tal como ocurre habitualmente los sábados. Mientras que el domingo 30 de agosto, el inicio del servicio será a las 8 de la mañana, como suele suceder domingos y feriados.

Durante los fines de semana las frecuencias también son reducidas y puede haber entre 7 y hasta 13 minutos de diferencia entre subtes

La frecuencia también es más reducida, ya que hay menos formaciones: los sábados, domingos y feriados puede haber 7 y hasta 13 minutos de espera entre un subte y otro.

A qué hora pasa el último subte

Los horarios de cierre cambian en todas las líneas del subte durante el fin de semana, cada línea presenta un horario distinto según la estación cabecera de la que se trate. En detalle, el último subte pasa en los siguientes horarios:

Sábado 29 de agosto

Línea A: último subte pasa a las 23.30 desde San Pedrito y 23.57 desde Plaza de Mayo-Casa Rosada.

último subte pasa a las 23.30 desde San Pedrito y 23.57 desde Plaza de Mayo-Casa Rosada. Línea C: 23.40 desde Constitución y 23.54 desde Retiro.

23.40 desde Constitución y 23.54 desde Retiro. Línea D: 23.30 desde Congreso de Tucumán y 00.01 desde Catedral.

23.30 desde Congreso de Tucumán y 00.01 desde Catedral. Línea E: 23.58 desde Retiro y 23.26 desde Plaza de los Virreyes-Eva Perón.

23.58 desde Retiro y 23.26 desde Plaza de los Virreyes-Eva Perón. Línea H: 00.20 desde Hospitales y 23.59 desde Facultad de Derecho-Julio A. Lanteri.

00.20 desde Hospitales y 23.59 desde Facultad de Derecho-Julio A. Lanteri. Premetro : 20.56 y 21.07 desde Intendente Saguier, con arribo a Centro Cívico Lugano y General Savio a las 21.26 y 21.36.

: 20.56 y 21.07 desde Intendente Saguier, con arribo a Centro Cívico Lugano y General Savio a las 21.26 y 21.36. Línea B: 23.56 desde Leandro N. Alem y 23.25 desde J.M. de Rosas-Villa Urquiza. Sin embargo, tiene un servicio extendido los sábados hasta la 1.30 am con paradas en las estaciones J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Medrano, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem, salvo que la fecha coincida con un feriado nacional.

Domingo 30 de agosto

Línea A: 22.08 desde San Pedrito y 22.36 desde Plaza de Mayo-Casa Rosada.

22.08 desde San Pedrito y 22.36 desde Plaza de Mayo-Casa Rosada. Línea B: 22.31 desde Leandro N. Alem y 22.00 desde J.M. de Rosas-Villa Urquiza.

22.31 desde Leandro N. Alem y 22.00 desde J.M. de Rosas-Villa Urquiza. Línea C: 22.21 desde Constitución y 22.34 desde Retiro.

22.21 desde Constitución y 22.34 desde Retiro. Línea D: 22.00 desde Congreso de Tucumán y 22.31 desde Catedral.

22.00 desde Congreso de Tucumán y 22.31 desde Catedral. Línea E: 22.28 desde Retiro y 21.56 desde Plaza de los Virreyes-Eva Perón.

22.28 desde Retiro y 21.56 desde Plaza de los Virreyes-Eva Perón. Línea H: 22.51 desde Hospitales y 22.29 desde Facultad de Derecho-Julio A. Lanteri.

22.51 desde Hospitales y 22.29 desde Facultad de Derecho-Julio A. Lanteri. Premetro: : 21.00 y 20.47 desde Intendente Saguier, con arribo a Centro Cívico Lugano y General Savio a las 21.32 y 21.19 hs.

Todos estos horarios pueden variar con una diferencia de hasta cinco minutos.