Así son los nuevos asientos de la línea B del subte

La modificación representa un cambio visible en el interior de los coches Mitsubishi Eidan Serie 500,

Los tradicionales asientos rojos de pana de los históricos trenes Mitsubishi de la línea B del subte porteño comenzaron a ser reemplazados por nuevos modelos de plástico. La primera formación intervenida ya entró en servicio y el cambio continuará de manera progresiva en las unidades que todavía circulan por el recorrido.

La modificación representa un cambio visible en el interior de los coches Mitsubishi Eidan Serie 500, que durante años se caracterizaron por sus asientos tapizados en pana roja. Ahora, cuentan con asientos rígidos de plástico de color blanco.

El recambio se realiza mientras la línea B espera la incorporación de una nueva flota que permitirá retirar los actuales Mitsubishi y CAF 6000. La renovación completa contempla 174 coches nuevos, cuya llegada está prevista para los próximos años.

¿Cómo son los nuevos asientos de la línea B de subte?

Los nuevos asientos se distinguen principalmente por el material y el color. En lugar de la tradicional pana roja, las formaciones intervenidas incorporan piezas de plástico blanco, con una superficie rígida y un diseño más sencillo.

El reemplazo no implica, por ahora, el retiro de los trenes Mitsubishi. Las unidades continúan prestando servicio en la línea B y el cambio de asientos se realiza de manera progresiva. Los trabajos se llevan adelante en el taller Rubén Darío, perteneciente a la línea Urquiza, donde las formaciones son acondicionadas antes de regresar al servicio.

La intervención alcanza a los coches que todavía forman parte de la flota operativa. De esta manera, los pasajeros podrán encontrar formaciones con los asientos tradicionales y otras que ya cuentan con el nuevo modelo.

Los Mitsubishi Eidan Serie 500 son trenes de origen japonés que comenzaron a prestar servicio en Buenos Aires hace décadas. Su reemplazo forma parte del proceso de renovación integral previsto para la línea B.

En septiembre de 2024, Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) modificó el proyecto de renovación de la línea y estableció la compra de 29 unidades, suficientes para reemplazar toda la flota. Las nuevas formaciones serán de seis coches cada una y funcionarán con una tensión de 1500 voltios, frente a los 600 voltios utilizados actualmente por la línea B.