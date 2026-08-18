Adiós a un clásico: la Línea B del subte se prepara para un cambio que van a notar todos los pasajeros.

La Línea B de subte de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un nuevo cambio en el marco del plan de renovación integral. Emova anunció el reemplazo de los clásicos asientos de pana roja de las formaciones Mitsubishi Eidan Serie 500 por nuevos asientos de plástico.

La primera formación con los asientos ya renovados se encuentra en servicio, aunque el recambio será progresivo: la idea es que, con el correr de las semanas, alcance a todos los coches que circulan en el recorrido completo de la línea, desde la cabecera de Juan Manuel de Rosas hasta Leandro N. Alem.

Los trabajos de renovación se realizan en el taller Rubén Darío, perteneciente a la Línea Urquiza, que se encarga de acondicionar cada formación antes de que vuelva a prestar servicio. De hecho, algunos usuarios de ese ferrocarril fueron quienes primero notaron el cambio: vieron cómo la nueva formación, ya con sus asientos de plástico, era trasladada hacia la boca de Federico Lacroze para incorporarse al servicio de la Línea B.

La Línea B de Subte se despide de sus asientos de pana. Foto: @GGentino

Pese al impacto visual que genera este cambio en los coches Mitsubishi, se trata de una modificación transitoria. Estas formaciones, que llevan más de seis décadas en funcionamiento, tienen previsto su retiro definitivo a medida que avance el proceso de renovación total de la flota de la Línea B. Según lo anunciado por el Gobierno porteño, se espera que hacia 2027 lleguen los 174 coches nuevos que reemplazarán por completo a las unidades actuales.

Mientras tanto, el cambio de asientos busca dar respuesta a una necesidad más inmediata. Según trascendió, la finalidad es facilitar las tareas de limpieza y mantenimiento de las formaciones que todavía deben seguir circulando hasta que llegue su recambio definitivo.

Historia de los Mitsubishi Eidan Serie 500

Los Mitsubishi Eidan Serie 500 fueron fabricados en Japón entre 1959 y 1965 y durante décadas prestaron servicio en la línea Marunouchi del Metro de Tokio, la primera que esa ciudad inauguró después de la Segunda Guerra Mundial. En su país de origen, los Eidan Serie 500 son recordados como un símbolo del llamado "milagro japonés" de posguerra.

Cuando Tokio decidió renovar su flota a comienzos de los años 90, el Estado argentino bajo la gestión de la concesionaria Metrovías decidió adquirirla. Así, llegaron al país en 1995, para reemplazar a los viejos coches ingleses y norteamericanos que hasta entonces circulaban por la Línea B.