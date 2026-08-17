Cambio en la Red SUBE: el tarifazo oculto de 15% para millones de bonaerenses

Los cambios discriminatorios anunciados en el sistema Red SUBE disparó casi un 15% el costo que debe afrontar un trabajador que vive en el conurbano bonaerense y debe trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires solanente para llegar a su puesto de trabajo. Se trata de una diferencia de 15 mil pesos que cargarán quienes más sufren la crisis de ingresos y que en algunos casos tienen que desembolsar más de 130 mil pesos por mes.

Desde la semana pasada, la Red SUBE incorporó un cambio que afecta especialmente a los pasajeros que llegan a la Ciudad de Buenos Aires en tren y continúan su recorrido en subte. En esos casos, dejó de aplicarse el descuento del 50% sobre el segundo viaje. La modificación alteró el esquema de integración tarifaria del AMBA y encareció el traslado para miles de usuarios que combinan distintos medios de transporte. En concreto, se trata de un acto de diferenciación contra los bonaerenses, que ya habían sido víctimas de la quita del sistema de descuentos para las líneas de colectivos locales.

La modificación más importante alcanza a quienes utilizan el tren como primer medio de transporte y el subte como segundo. Hasta julio, ese segundo tramo tenía una bonificación del 50% siempre que la combinación se realizara dentro de la ventana establecida por la Red SUBE. Desde agosto, esa integración dejó de estar contemplada: el pasajero debe pagar el tren y luego abonar la tarifa completa del subte.

La medida alcanza a quienes ingresan a la Ciudad desde distintos ramales ferroviarios metropolitanos, entre ellos Sarmiento, Roca, Mitre, San Martín, Belgrano Norte, Belgrano Sur y Urquiza. El cambio también se produjo en un contexto de aumento de las tarifas. Desde agosto, el boleto general del subte con SUBE registrada pasó a $ 1.684 para quienes realizan entre uno y 20 viajes mensuales.

Cuánto cuesta viajar hasta el trabajo si vivo en el Conurbano tras la restricción de la Red SUBE

El Destape simuló tres posibles escenarios de viajes realizados desde el conurbano bonaerense para explicar el peso que tiene el transporte público sobre el poder adquisitivo y la diferencia entre el costo que representaba el sistema previo de la Red SUBE y el inaugurado hace algunos días. El cálculo se basa en la combinación de un colectivo local (desde la primera o segunda sección) que llegue a una estación de tren, el boleto de ferrocarril desde distintas secciones y la tarifa de subte.

Con la nueva modalidad impuesta, la diferencia de gastos es de $ 14.856,2‬ o 14,1% para un trabajador que se transporta de esta manera. Cabe destacar que se eligieron las opciones que acorten el tiempo de viaje, suponiendo que un trabajador no debería insumir mayor cantidad de horas o minutos para movilizarse.

Escenario 1

Bajo el sistema que regía hasta hace algunas semanas y con un viaje que se componga de un un colectivo que realice un tramo de 0 a 3 kilómetros, partiendo desde la primera sección del Conurbano hacia la estación cabecera y combinando con subte, la canasta de transporte equivalía a $ 105.351,4 por mes. Esto aplica a personas que vivan en Remedios de Escalada o Lanús, por ejemplo. Si el boleto del colectivo es para un tramo de 3 a 6 kilómetros, el costo final ascendía a $ 110.907.

Ahora, con la discriminación impuesta en la combinación con el subte, el costo final se disparó a los $ 120.207,6 para el tramo decolectivo de 0 a 3 km y $ 125.763,2 para el de 3 a 6 km.

Escenario 2

Con el sistema previo y un viaje que parte desde la segunda sección del Conurbano con un colectivo que realice un tramo de 0 a 3 kilómetros: al mes, la canasta de transporte equivalía a $ 108.751,4‬. Esto aplica a personas que vivan en Morón, Temperley o Burzaco, por ejemplo. Si el boleto del colectivo es para un tramo de 3 a 6 kilómetros, el costo final ascendía a $ 114.307‬.

Bajo la nueva modalidad y sin posibilidad de recibir un descuento a la hora de usar el subte, el costo final es de $ 123.607,6‬ para el tramo de colectivo de 0 a 3 km y $ 129.163,2 para el de 3 a 6 km.

Escenario 3

Con el sistema anterior y con un viaje que parte desde la tercera sección del Conurbano con un colectivo que realice un tramo de 0 a 3 kilómetros, la canasta de transporte era de $ 111.551,4 por mes. Esto aplica a personas que vivan en Merlo, Alejandro Korn o Ezeiza. Si el boleto del colectivo es para un tramo de 3 a 6 kilómetros, el costo final asciende a $ 117.107‬.

Ahora, el costo final saltó a $ 126.407,6‬‬ para el tramo de colectivo de 0 a 3 km y $ 131.963,2‬ para el de 3 a 6 km.

El tarifazo encubierto detrás de los cambios anunciados en la red de descuentos expone aún más el estado crítico de quienes empeoran su calidad de vida por insumir mayor cantidad de ingresos que solventen viajes cada vez más extensos en un servicio que, encima, ni siquiera mejora.