Buenos Aires tiene la estación más austral del mundo: en qué barrio se encuentra y por qué batió ese récord

Inaugurada el 8 de mayo de 1986, desde entonces quedó vinculada con uno de los puntos de conexión del transporte público del sur porteño.

La Ciudad de Buenos Aires tiene un récord particular dentro del transporte urbano mundial: la estación de subte ubicada más al sur del planeta.

Emplazada en el barrio de Flores, se trata de Plaza de los Virreyes-Eva Perón, la cabecera de la Línea E, situada debajo de la actual Plaza Túpac Amaru, en el cruce de la avenida Lafuente con la autopista 25 de Mayo.

Inaugurada el 8 de mayo de 1986, desde entonces quedó vinculada con uno de los puntos de conexión del transporte público del sur porteño. Además de funcionar como terminal, permite también combinar con el Premetro.

¿Qué conecta la estación Plaza de los Virreyes-Eva Perón, la más austral del mundo?

La Línea E atraviesa Buenos Aires de oeste a este y conecta el área de Flores con el centro porteño y la zona de Retiro. Su recorrido actual permite llegar desde Plaza de los Virreyes-Eva Perón hasta cercanías del bajo, con estaciones intermedias en sectores como Boedo, San Cristóbal, Constitución, Monserrat, San Nicolás y el área de Plaza de Mayo.

La particularidad es que no solo funciona como una estación terminal. En sus inmediaciones se encuentra el punto de combinación con el Premetro, que extiende la red hacia el sudoeste.

El Premetro parte desde Intendente Saguier y conecta con Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo. De esta manera, la combinación permite vincular barrios del sur porteño con la red de subterráneos mediante un sistema integrado de transporte.

La estación se encuentra debajo de la Plaza Túpac Amaru, nombre que recibió en 2011 el espacio público que anteriormente era conocido como Plaza de los Virreyes. La denominación actual de la estación incorpora también el nombre de Eva Perón.

La infraestructura fue construida con un andén central y dos vías. Después de la estación, las vías del subte continúan hasta salir a la superficie en dirección al predio ferroviario destinado al taller Mariano Acosta.

¿Por qué mantiene el récord tras la construcción de la estación Anza de Australia?

Si se considera estrictamente la categoría de "estación subterránea de ferrocarril" (underground railway station), la estación Anzac en Melbourne —inaugurada con el proyecto del Metro Tunnel a fines de 2025— se ubica a 37°49′59″ S, lo que la convierte geográficamente en la estación subterránea bajo tierra más austral del planeta.

Sin embargo, el motivo por el cual Plaza de los Virreyes (34°38′35″ S) suele mantener la atribución del récord en listas especializadas pasa por la definición técnica del sistema (Rapid Transit / Subte vs. Commuter Rail / Tren de Cercanías):