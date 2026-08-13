Las estaciones del subte en dónde se puede comprar la Tarjeta SUBE: precios y saldo negativo de agosto 2026

El precio se mantiene en $1500, de acuerdo con la información vigente difundida por el sistema oficial. Además, cada unidad cuenta con un mecanismo de saldo negativo que permite realizar viajes aun cuando el crédito disponible se haya agotado.

La Tarjeta SUBE continúa siendo una de las principales formas de pago para viajar en el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En agosto 2026, quienes necesiten adquirir un plástico nuevo pueden hacerlo en distintos puntos de venta, entre ellos varias estaciones de la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires.

El precio se mantiene en $1500, de acuerdo con la información vigente difundida por el sistema oficial. Además, cada unidad cuenta con un mecanismo de saldo negativo que permite realizar viajes aun cuando el crédito disponible se haya agotado.

¿En qué estaciones del subte se puede comprar la tarjeta SUBE?

Existen puntos de venta distribuidos en las seis líneas del subte porteño para comprar la Tarjeta SUBE. La lista incluye las siguientes estaciones:

Línea A: Plaza de Mayo, Perú, Lima, Plaza Miserere, Acoyte, Primera Junta, Carabobo, San José de Flores y San Pedrito.

Línea B: Leandro N. Alem, Florida, Carlos Pellegrini, Uruguay, Callao, Carlos Gardel, Medrano, Malabia–O. Pugliese, Federico Lacroze, De los Incas–Parque Chas y Juan Manuel de Rosas–Villa Urquiza.

Línea C: Retiro, Lavalle, Diagonal Norte, Avenida de Mayo, Independencia, San Juan y Constitución.

Línea D: Congreso de Tucumán, Juramento, José Hernández, Olleros, Ministro Carranza, Palermo, Plaza Italia, Bulnes, Pueyrredón, Facultad de Medicina, Tribunales–Teatro Colón y Catedral.

Línea E: Plaza de los Virreyes–Eva Perón, Avenida La Plata, Boedo, Independencia, Bolívar y Retiro.

Línea H: Hospitales, Parque Patricios, Caseros, Humberto 1°, Once–30 de Diciembre, Corrientes, Santa Fe–Carlos Jáuregui y Facultad de Derecho–J. Lanteri.

Además, el plástico puede conseguirse en los Puntos SUBE habilitados en todo el país. El buscador oficial disponible en la web oficial permite localizar los establecimientos de acuerdo con la ubicación del usuario y diferenciar entre puntos de venta, carga, centros de atención y terminales automáticas.

La tarjeta también puede adquirirse mediante la modalidad online y retirarse posteriormente en una sucursal de correo habilitada, cinco días hábiles después.

¿De cuánto es el saldo negativo de la Tarjeta SUBE en agosto 2026?

El saldo negativo de la Tarjeta SUBE para colectivos y subtes es de hasta $1200. Ese monto funciona como crédito de emergencia y que se descuenta automáticamente cuando se realiza una nueva carga.

Para los trenes del AMBA, el límite de saldo negativo es diferente: alcanza los $650. En la línea Urquiza, el monto establecido es de $480.