La Ciudad de Buenos Aires sumará desde diciembre una nueva alternativa para recorrer algunos de sus principales atractivos turísticos. Se trata de triciclos eléctricos con conductor, que comenzarán a funcionar como parte de una prueba piloto con hasta 40 unidades y cuatro circuitos previamente definidos.

El nuevo servicio estará destinado exclusivamente a turistas durante la primera etapa. A diferencia de Ecobici, los vehículos no podrán alquilarse para circular libremente ni utilizarse para viajes particulares: cada unidad tendrá un conductor capacitado y deberá respetar el recorrido establecido.

La prueba comenzará el 1° de diciembre de 2026 y tendrá una duración prevista de dos años. Los circuitos estarán concentrados en Microcentro, San Telmo, Puerto Madero y Palermo.

¿Cómo funcionarán los triciclos eléctricos para turistas de CABA?

Los triciclos utilizarán un sistema de pedaleo asistido por un motor eléctrico. El mecanismo complementa el esfuerzo del conductor y permite trasladar pasajeros. Las unidades podrán circular por calles, ciclovías y bicisendas habilitadas, pero no tendrán permitido ingresar a los carriles exclusivos del Metrobús.

Uno de los recorridos unirá Plaza San Martín con Plaza de Mayo. El circuito atravesará calles del Microcentro como Maipú, Reconquista, San Martín y 25 de Mayo, además de utilizar un tramo habilitado de la avenida Corrientes.

El segundo circuito conectará Plaza de Mayo con San Telmo y pasará por Balcarce, Perú, Bolívar, Defensa y Humberto I. El trayecto tendrá a Plaza Dorrego como uno de sus principales puntos turísticos.

El tercer recorrido será nocturno y se desarrollará en Puerto Madero. La traza conectará distintos sectores del barrio mediante calles como Alicia Moreau de Justo, Azucena Villaflor, Calabria y Lola Mora.

El cuarto circuito recorrerá los Bosques de Palermo. Partirá desde el sector de Casares y Castex y continuará por zonas próximas a las avenidas Del Libertador, Figueroa Alcorta y Sarmiento. También bordeará los lagos y pasará por las inmediaciones del Planetario Galileo Galilei.