Peajes en Buenos Aires y CABA: cuánto cuesta circular con TelePASE

Circular por las principales autopistas de CABA y la provincia de Buenos Aires representa un gasto cada vez más importante para quienes utilizan el auto todos los días. Los cuadros tarifarios tuvieron diferentes actualizaciones durante 2026 y el valor final depende del corredor, la categoría del vehículo y, en determinados casos, de si el paso se realiza en hora pico. El TelePASE continúa siendo la herramienta central para realizar el pago electrónico.

En las autopistas administradas por AUSA dentro de la Ciudad de Buenos Aires, el esquema diferencia principalmente entre las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, por un lado, y la Autopista Illia, por otro. Según el cuadro tarifario vigente publicado por la empresa, para un automóvil liviano con TelePASE el paso por 25 de Mayo o Perito Moreno cuesta alrededor de $3.074 en hora pico y $2.461 fuera de ese horario. En la Illia, los valores son inferiores: aproximadamente $1.921 en hora pico y $1.537 fuera de la franja de mayor circulación.

La utilización del sistema electrónico resulta especialmente importante en CABA, donde el cobro de los peajes avanzó hacia un esquema completamente digital y sin necesidad de detenerse frente a una cabina. De esta manera, la patente o el dispositivo asociado al vehículo permite registrar automáticamente cada pasada.

Cuánto cuesta la Autopista Buenos Aires-La Plata

En territorio bonaerense, una de las trazas más utilizadas es la Autopista Buenos Aires-La Plata, administrada por AUBASA. Allí también se aplicó durante julio una actualización tarifaria del orden del 6,7%, vinculada al mecanismo de ajuste trimestral de la concesión.

Para un auto que circula desde La Plata hacia CABA, el peaje de Hudson llega a aproximadamente $6.000. En el sentido contrario, desde Buenos Aires hacia La Plata, el recorrido contempla el paso por Dock Sud, con $3.000, y posteriormente Hudson, donde la tarifa se ubica en $2.400 en horario normal y $3.000 durante la hora pico. De esta manera, un viaje completo de ida y vuelta puede representar entre $11.200 y $12.000, dependiendo del horario. Los importes asociados al TelePASE pueden presentar pequeñas diferencias respecto de los valores redondeados de cartelería.

A diferencia de otros corredores, AUBASA señala que desde 2021 se encuentra unificada la tarifa de las distintas modalidades de pago, por lo que ya no existe el antiguo descuento general del 10% por utilizar TelePASE.

Los peajes para viajar hacia la Costa

El gasto aumenta considerablemente para quienes salen del Área Metropolitana y viajan hacia la Costa Atlántica. Desde julio de 2026, las rutas que integran el Sistema Vial Integrado del Atlántico tuvieron un incremento promedio del 6,7%. El esquema comprende corredores como las rutas 2, 11, 36, 56, 63 y 74.

En estaciones importantes como Samborombón, Maipú y La Huella, la tarifa básica para automóviles quedó en torno a los $7.900, mientras que otras estaciones presentan importes menores. Durante la temporada baja existen además tarifas bonificadas en determinados días y horarios, beneficio que no se aplica durante vacaciones de invierno, feriados y fines de semana largos.

El costo de los peajes, por lo tanto, ya es un factor que conviene incorporar antes de planificar cualquier recorrido. Para quienes utilizan diariamente las autopistas porteñas o bonaerenses, unos pocos pasos por jornada pueden convertirse en un gasto mensual considerable.

Además de agilizar el tránsito y evitar detenciones, TelePASE permite centralizar los pagos y circular por una amplia red de autopistas. Sin embargo, tenerlo instalado no significa necesariamente contar con un descuento en todos los corredores: las bonificaciones y diferencias tarifarias dependen de cada concesionaria, la autopista y el horario en el que se realice el viaje.