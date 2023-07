100 años de René Favaloro y un repaso de sus memorias: el sacrificio, el accidente, la política y el misterio

La vida del médico más importante de la historia Argentina a cien años de su nacimiento. Su infancia, su vida en el campo y la formación que lo llevó a impulsar el bypass coronario que salvó millones de vidas.

Esta nota podría empezar por explicar cómo René Favaloro impulsó el bypass aortocoronario que salvó la vida de millones de personas y es considerado uno de los 400 inventos más importantes de la historia de la humanidad. Pero no. Ya se han escrito ríos de tinta acerca del tema. Este artículo buscará ahondar en el ser humano detrás del médico osado y, para hacerlo, se basará en sus propias memorias reeditadas por la editorial Sudamericana bajo el título Recuerdos de un médico Rural.

La obra fue publicada en 1980 y rememora el tiempo en que el médico trabajó en la localidad pampeana de Jacinto Aráuz entre 1950 y 1962. Además de narrar las peripecias de su lucha contra el viento, el frío y las enfermedades, Favaloro también recupera pasajes de su infancia, recuerda a sus padres, la formación académica en La Plata y los primeros amores.

"No vayan a creerse que no me quedaba tiempo para gozar de los placeres de la juventud. Al anochecer después de la tarea cumplida salía a vagar por las calles de mi ciudad donde abundaban los parques y las plazas. Recordaré también las primaveras de mi adolescencia inundada de azul por los jacarandaes y perfumadas por los tilos aromos y paraísos. Tuve tiempo de corretear y robar los primeros besos furtivos entre las sombras nocheras de los amores chiquilines y conocer después a esa mujer que el hombre encuentra su juventud con la que transita los caminos del amor total y siente hasta el tuétano, por primera vez, la marca del sexo", cuenta Favaloro al inicio de su libro.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mi tío el "dotor"

Favaloro tenía una madre madre modista y un padre ebanista. Ella trabajaba hasta última hora para que no les falte nada y él es presentado por el médico como un artista que no le importaba tanto el dinero. La gran influencia de René fue su tío, el hermano menor de su padre, que era médico y que lo llevaba en sus visitas a los pacientes.

Luego de recibirse de médico en la ciudad de La Plata, Favaloro tuvo que decidir qué hacía con su futuro. En el libro denuncia que el peronismo lo obligaba a tener los avales de algún senador o diputado peronista para ser nombrado médico interino. En ese contexto, surge la posibilidad de viajar por tres semanas a Jacinto Aráuz.

Favaloro recupera una dura charla que tuvo con un profesor antes de partir a La Pampa: "Todos aquí te han deseado buena suerte, yo por el contrario espero que tengas mucha mala suerte. Vos no naciste para ser médico rural". Frente al mal augurio, el impulsor del Bypass se convertiría en un médico ejemplar: no sólo atacaba las enfermedades sino que enseñaba a la población rural a cuidarse para evitar que aparezcan. En su Chevrolet 38 atravesaba dunas, caminos pantanosos y campos para tratar a los pacientes que no podían ir a verlo al consultorio.

Chevrolet 38, el auto que usaba Favaloro en La Pampa

El accidente y su hermano

René comprendía que su hermano fue una de las personas más importantes en su vida. Un accidente en moto llevó a que su hermano sea amputado y la situación lo obligó a trabajar con su padre y a cultivar vegetales para ayudar en su casa. Sus responsabilidades en el mantenimiento del hogar crecieron y su tiempo libre disminuyó.

"Al terminar el tercer año en la facultad de Medicina, en ocasión de concurrir a dar el examen final de Anatomía Patológica, mi hermano olvidó una carpeta imprescindible para rendirlo. Un compañero, dueño de una motocicleta, se ofreció a llevarlo a casa y volver rápidamente a la facultad. En el viaje de regreso fueron embestidos por un micriómnibus. Mi hermano llevó la peor parte: traumatismo de cráneo con conmoción cerebral que duró más de diez días y fractura de las dos piernas. La aparición de gangrena hizo que fuera necesario la amputación de la izquierda. Durante tres meses permanecí a su lado, colaborando con los médicos que se ocuparon de su atención", narra.

René pedía una reforma agraria y estuvo preso

Si bien en el libro toma distancia de los partidos, Favaloro tenía claras posturas políticas. El médico contaba que le dolía la injusticia social y que las ideas para el desarrollo de la Argentina lo desvelaban con asiduidad. En una pasaje de la obra explica que veía muchos agricultores pobres sin propiedades para cultivar y muchas tierras ociosas.

"En nuestro país cada vez que se discute el tema de la división de la tierra si se habla de reforma agraria inmediatamente se lo conecta con ideas marxistas. A mí entender es totalmente erróneo", sostiene el médico y agrega: "Existe en el país enorme cantidad de tierra improductiva -mucha de ella fiscal- a la que hay que agregar en estos últimos años centenares de miles de hectáreas que están allí, la lado de los diques construidos desde Cabra Corral hasta El Chocón, esperando la mano del hombre para derramar el agua y traer progreso al país. Es fácil predecir lo que se podría hacer transformando más de dos millones de hectáreas dormidas al pie de nuestros lagos con el esfuerzo mancomunado del hombre y el Estado".

Favaloro rememora que participó de las movilizaciones estudiantiles de 1945 que pedían por la democracia en los albores del peronismo. Incluso recuerda que estuvo preso algunas noches por las protestas.

Erudito de plantas, animales y poblaciones

Al igual que los pueblos originarios de la Argentina, Favaloro tenía un gran conocimiento de su entorno. En el libro muestra un conocimiento total acerca de las propiedades de las plantas de la Pampa, de sus formas de cultivo, de su origen y de las consecuencias de su producción.

No solo conocía de plantas. Los animales también son descriptos con lujo de detalles. Indaga acerca del pelaje, las formas de vida y hasta el sabor de animales como las liebres, las mulitas o los ciervos. Por último, recorre la vida de los pobladores de la zona. No solo lo que hacían en el momento que eran tratados, sino que también muestra a sus antepasados, los motivos que los llevaron a escapar de sus países de origen y su religión.

Su vida fue además de prolífica, contemplativa. Dedicó tiempo a los placeres de la observación y el análisis. El misterio es cómo encontraba tiempo para hacer todo. Recuerdos de un médico Rural es un libro de historia escrito por un hombre simple que salvó millones de vidas.