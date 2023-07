Vales de nafta, pactos de silencio y la bonaerense: en qué instancia está la causa de Lucas y Lautaro

Lucas Escalante (26) y Lautaro Morello (18) dejaron sus casas el último 9 de diciembre, mientras la gente festejaba el pase a semifinales de Qatar 2022 tras el triunfo ante Países Bajos. Si bien, en un principio, se habló de que ambos chicos de Florencio Varela también habían salido a celebrar, la mamá de uno de ellos confirmó que la historia no es tal cual se contó: Lautaro estaba esperando que ella llegara de trabajar en la parada y su mamá Estefanía lo mandó a casa por miedo a que le roben el celular. Tras ello, en sus estados de WhatsApp, mostró su deseo de ir a comer en McDonald's -uno de sus lugares favoritos- y por eso, posteriormente, Lucas lo pasó a buscar a bordo de su BMW. Tan solo unas horas después, el vehículo aparecería incendiado sin rastros de Lucas y Lautaro, que fueron reportados como desaparecidos.

El más joven de los dos todavía iba al colegio y trabajaba en un lavadero de autos que había montado con su hermano mayor durante la pandemia. Su vínculo con Lucas, casi diez años mayor que él, era "familiar": había estado en pareja con la sobrina de Estefanía -según contó la misma-, prima de Lautaro. Ambos tenían pasión por los coches y por esa razón, continuaban hablando. La última conexión en el celular de cada uno fue por la noche de aquel viernes y, desde ese entonces, los teléfonos permanecen apagados. Ambas familias radicaron la denuncia en la Comisaría 4° de Bosques y tras una intensa búsqueda, al día siguiente, la Policía Bonaerense halló en La Plata el BMW azul completamente quemado.

"Mi hijo me dijo que se iba a tomar una Coca Cola, es un nene que me pide permiso para todo. Tiene 18 años y todavía le compro alfajores en el tren, es mi bebé. No sé por qué estamos pasando esto, no tenemos por qué pasarlo porque mi hijo es un nene de la casa", dijo la mamá de Lautaro durante los primeros días de la investigación. Además, contó que no quería que se juntara con Lucas porque "manejaba fuerte".