Misterio por muerte de la pareja de Cáceres: buscan datos en pericia de celulares

La muerte de Raquel Candia, pareja del exfutbolista Fernando Cáceres, todavía no se esclareció y las circunstancias del fallecimiento siguen siendo un misterio para la Justicia. La mujer cayó del balcón de su departamento en un séptimo piso en Ramos Mejia. El jugador se encontraba en el lugar del hecho pero no está detenido. Ahora, la fiscal de la causa espera el resultado de la pericia que requirió de los celulares mientras que continúa analizando las cámaras de seguridad.

El fiscal Carlos Adrián Arribas está llevando adelante la investigación en el marco de la causa caratulada por *averiguación de causales de muerte” por lo que no detuvo a Cáceres y hasta ahora dispuso la pericia de los teléfonos celulares tanto de él como de Candia, con el fin de encontrar pruebas que puedan esclarecer el hecho.

Las pericias a los celulares serán llevadas a cabo por expertos de la Policía Federal Argentina (PFA), pero se espera que los resultados se demoren, ya que los análisis están previstos para marzo del próximo año, según confirmaron a Infobae. En tanto, se continúan relevando las cámaras de seguridad en la zona.

En esta instancia, Cáceres continúa en libertad y no prestó declaraciones pese a encontrarse en su el departamento al momento de la muerte. Solo relató los hechos cuando la Policía Bonaerense se presentó al lugar y reveló que había discutido con Candia, luego se quedó dormido y, al despertar, encontró la escena de la muerte.

Según la autopsia de la Morgue Departamental de La Matanza, Candia falleció por las heridas sufridas en la caída y no se hallaron signos de golpes previos al impacto, ni lesiones de defensa. Esto daría con la hipótesis de un accidente, aunque también se investiga un suicidio o un homicidio.

Sin embargo, los familiares de Candia manifestaron su creencia de que no se trató de un suicidio. “Nosotros no creemos que ella se haya tirado, como se dice en las noticias. Ella es la pareja de Cáceres, pero también sé que tiene conflictos con la hija y no sé si con la ex pareja. Pero yo no creo que ella se haya tirado. La relación empezó hace mucho con esta persona”, apuntó una prima de Raquel a la prensa.

En contraposición, el hermano del exfutbolista aseguró que “es todo mentira porque es imposible”, que Ramón Cáceres pueda empujar a alguien. “Él no se puede levantar, es imposible que mi hermano la empuje a ella porque no tiene estabilidad para quedarse parado”, aseguró en una entrevista con Radio Rivadavia.

El hecho

La pareja del exfutbolista Fernando "el Negro" Cáceres, Raquel Candía, murió este lunes tras caer del séptimo piso del edificio al que se habían mudado recientemente con el exjugador en Ramos Mejía. Tras la muerte, la familia de la mujer aseguró que no fue un accidente y acusó que “la mataron”.

El hecho ocurrió en el inmueble ubicado en la calle Suipacha 360, en La Matanza, donde Cáceres y Candía se habían mudado el sábado. La mujer cayó al patio interno del edificio, y testigos afirmaron haber escuchado gritos en las horas previas al incidente. Algunos testimonios también revelaron a la Policía que vieron la caída, aunque las causas de la muerte aún están bajo investigación.