Los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de Raquel Candía, la pareja de Fernando “Negro” Cáceres, revelaron que no presenta “signos de defensa previos a la caída”. La mujer cayó de un séptimo piso del edificio en donde vivía junto con el ex futbolista, en La Matanza. La Justicia no descarta ninguna hipótesis y los familiares de la mujer denunciaron que “la mataron”.

De acuerdo con los forenses de la Morgue Departamental de La Matanza, Candia falleció por las heridas que le provocó la caída: cayó de pie, según afirmaron en el documento que recibió la UFI de Homicidios, a cargo de la causa. Los especialistas tampoco detectaron otro tipo de golpes: no se hallaron lesiones compatibles con una maniobra de defensa o ninguna lesión previa al impacto en general, reportó Infobae.

En tanto, detallaron que la víctima sufrió “lesiones y fracturas producto de la caída” y que “no tiene lesiones compatibles con agresiones previa a la caída”.

En ese sentido, desde la Fiscalía bajaran tres hipótesis del caso: accidente, suicidio o femicidio. Sin embargo, este último estaría casi descartado debido al resultado que arrojó la autopsia y la escena en la que sucedió el hecho: según lo descripto por las autoridades que llegaron al lugar en el momento, el ex futbolista estaba acostado en la cama, lo que demostraría que no estuvo involucrado en el hecho ya que no puede movilizarse sin la ayuda de otra persona, sumado a que estaba lejos del balcón.

El ex jugador de Argentinos Juniors y River Plate le había relatado espontáneamente a los policías de la Bonaerense que llegaron a la escena que había discutido con Candia, luego se quedó dormido y, al despertar, la vio muerta. Lo que coincide con el relato de los vecinos que contaron que habían escuchado gritos.

Por ahora, Cáceres no fue indagado y se encuentra en libertad. Aunque por el momento, el fiscal Carlos Arribas incautó su teléfono y el de Candia, que serán peritados en busca de pruebas que expliquen la situación.

Mientras avanza la investigación, los familiares de Raquel denunciaron que “no se mató”, sino que “la mataron”.

“Mi hermana no se mató, a mi hermana la mataron. Estoy re seguro que ella no se va a matar. Lo que tengo claro es que la mataron”, expresó un familiar en diálogo con los medios. El hermano de la víctima sostiene que los vecinos “dijeron que hubo violencia, empujones y griterío antes de que se caiga”.

