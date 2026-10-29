Los feriados de noviembre 2026: cuándo son y las fechas confirmadas

Noviembre de 2026 tendrá novedades para quienes ya planifican escapadas, viajes o días de descanso. El calendario incluye el Día de la Soberanía Nacional, que se trasladará al lunes 23, y un feriado nacional extraordinario por la visita del papa León XIV a la Argentina.

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Además, habrá dos jornadas de alcance jurisdiccional vinculadas con las actividades previstas durante la visita papal: el martes 10 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires. Las fechas fueron establecidas mediante el Decreto 1103/2026 y se suman al calendario habitual de feriados.

Feriados de noviembre 2026: todas las fechas confirmadas

El primer descanso extendido del mes llegará con motivo de la visita oficial del papa León XIV. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, por lo que se conformará un fin de semana largo desde el sábado 7 hasta el lunes 9.

El cronograma continuará con dos feriados de alcance local. El martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia de Buenos Aires.

El segundo fin de semana largo será el del sábado 21 al lunes 23 de noviembre, por el traslado del Día de la Soberanía Nacional. De esta manera, quienes puedan aprovechar ambas fechas tendrán dos oportunidades de descanso extendido durante el mes.

El calendario de noviembre queda organizado de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del papa León XIV.

feriado nacional por la visita del papa León XIV. Martes 10 de noviembre: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba.

feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. Miércoles 11 de noviembre: feriado en la provincia de Buenos Aires.

feriado en la provincia de Buenos Aires. Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.

Calendario de feriados.

Por qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná.

El enfrentamiento, encabezado por fuerzas argentinas bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y Lucio Norberto Mansilla, se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía frente a las potencias extranjeras. La fecha quedó incorporada al calendario nacional como una jornada de memoria histórica.

En 2026, la conmemoración se trasladará al lunes 23 de noviembre para conformar un fin de semana largo. Así, el descanso abarcará tres días consecutivos, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.