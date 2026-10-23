Feriados de noviembre 2026: quiénes tendrán cuatro días de descanso por la visita del papa León XIV

El papa León XVI confirmó que visitará Argentina y se espera que sea entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, ya que no hubo cambios en el cronograma. El Gobierno nacional declaró de "interés nacional" su visita; estableció tres feriados que a muchos les regalará un fin de semana largo de cuatro días.

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Feriados por la visita del papa León XIV: quiénes tienen cuatro días de descanso

Los feriados decretados por el Gobierno nacional varían según la jurisdicción:

Lunes 9 de Noviembre: será para todo el país.

Martes 10 de noviembre: solo rige para Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba.

Miércoles 11 de noviembre: provincia de Buenos Aires.

Será feriado el 9, 10 y 11 de noviembre por la visita de León XIV, aunque depende de la jurisdicción

Así, los argentinos que residen en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, es decir, descansar del sábado 7 hasta el martes 10.

¿Cómo se cobran los feriados por la visita del papa León XIV?