Feriados de noviembre 2026: quiénes tendrán cuatro días de descanso por la visita del papa León XIV

El papa León XVI confirmó que visitará Argentina y se espera que sea entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, ya que no hubo cambios en el cronograma. El Gobierno nacional declaró de "interés nacional" su visita; estableció tres feriados que a muchos les regalará un fin de semana largo de cuatro días.
Feriados por la visita del papa León XIV: quiénes tienen cuatro días de descanso
Los feriados decretados por el Gobierno nacional varían según la jurisdicción:
- Lunes 9 de Noviembre: será para todo el país.
- Martes 10 de noviembre: solo rige para Ciudad de Buenos Aires y provincia de Córdoba.
- Miércoles 11 de noviembre: provincia de Buenos Aires.
Será feriado el 9, 10 y 11 de noviembre por la visita de León XIV, aunque depende de la jurisdicción
Así, los argentinos que residen en Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba podrán disfrutar de un fin de semana largo de cuatro días, es decir, descansar del sábado 7 hasta el martes 10.
¿Cómo se cobran los feriados por la visita del papa León XIV?
- Lunes 9 de noviembre: el feriado alcanza a todo el país y se rige por las reglas del descanso dominical. Esto significa que los empleadores que le pidan a sus trabajadores que se presenten tienen que pagarles la jornada con un 100% extra, es decir, el doble de lo habitual. Además, no habrá clases y tampoco atenderán los bancos ni los organismos públicos.
- Martes 10 de noviembre: el día libre rige únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, los empleados convocados a trabajar cobrarán el doble de la jornada. En el resto del territorio bonaerense se trabaja con normalidad, con una excepción: en Luján será día no laborable para la administración pública y el Banco Provincia, es decir, dependerá de cada empleador y se cobrará de manera habitual. Los comercios, industrias y otras actividades podrán optar por abrir o no.
- Miércoles 11 de noviembre: el feriado corresponde solo a la provincia de Buenos Aires, donde cerrarán las escuelas y los bancos. Los trabajadores de la Provincia convocados a trabajar cobrarán extra. En CABA y en el resto del país, la jornada transcurrirá con normalidad.