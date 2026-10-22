Cómo se pagan los feriados trabajados en Argentina: todo lo que hay que saber

Los trabajadores que prestan servicios durante un feriado nacional en Argentina tienen derecho a cobrar el doble de la remuneración habitual correspondiente a esa jornada, según lo establece la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) 20.744. La normativa dispone que quienes trabajan durante estas fechas deben percibir el salario normal del día más una suma equivalente, lo que representa un recargo del 100%. Sin embargo, la forma de calcular ese adicional depende de si el empleado cobra un sueldo mensual o recibe una remuneración por día u hora.

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Además, existen diferencias importantes entre los feriados nacionales y los días no laborables, especialmente en lo que respecta a la obligación de trabajar y al monto que corresponde cobrar.

Cómo se paga un feriado trabajado en Argentina

El artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que los empleados que trabajan durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración normal de la jornada más una cantidad igual. En términos prácticos, esto significa que:

Si el empleado trabaja un feriado nacional: cobra el doble por esa jornada.

Si no trabaja: mantiene el derecho a percibir la remuneración correspondiente al feriado, según las condiciones legales aplicables.

Si trabaja horas adicionales: puede corresponder también la liquidación de horas extras, dependiendo de la jornada realizada.

El recargo del 100% es obligatorio cuando se prestan servicios durante un feriado nacional. No se trata de un beneficio opcional que pueda decidir el empleador.

Cómo calcular cuánto se cobra por trabajar un feriado

La liquidación depende de la modalidad de contratación y de las disposiciones del convenio colectivo de trabajo correspondiente.

Para los empleados mensualizados, el salario habitual ya contempla la remuneración de los días del mes, incluidos los feriados. Por ese motivo, cuando trabajan durante una de estas fechas, corresponde agregar el importe adicional que resulte de la liquidación del feriado. Como referencia, el valor del día de feriado se calcula dividiendo el sueldo mensual por 25, salvo que el convenio aplicable establezca una modalidad diferente.

Por ejemplo, para un trabajador con un sueldo mensual bruto de $1.000.000:

Sueldo mensual: $1.000.000.

Valor del día de feriado: $1.000.000 dividido 25 = $40.000.

Adicional ilustrativo por trabajar el feriado: $40.000.

Total mensual del ejemplo: $1.040.000.

El cálculo es orientativo y puede variar según los conceptos remunerativos y las condiciones previstas en cada convenio.

Cómo calcular cuánto cobro por feriado

Para quienes reciben una remuneración por día u hora, el cálculo consiste en duplicar el valor correspondiente al tiempo trabajado durante el feriado. Por ejemplo, si un empleado cobra $5.000 por hora y trabaja ocho horas:

Valor habitual de ocho horas: $40.000.

Recargo del 100%: $40.000.

Total por la jornada de feriado: $80.000.

En el caso de los trabajadores jornalizados, el artículo 168 de la LCT también establece condiciones específicas para cobrar un feriado no trabajado.

Cuál es la diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable

Aunque ambos aparecen en el calendario oficial, la legislación laboral establece reglas distintas para cada caso.

Situación Feriado nacional Día no laborable Si se trabaja Pago doble por la jornada Pago habitual, sin recargo Si no se trabaja Se paga según las condiciones legales Se mantiene la remuneración cuando el empleador dispone no trabajar Quién decide si se trabaja Depende de la organización de la actividad y las normas aplicables En general, el empleador

La principal diferencia es que trabajar un feriado nacional genera un recargo obligatorio del 100%, mientras que prestar servicios durante un día no laborable no implica automáticamente un pago adicional. El artículo 167 de la LCT establece que, en los días no laborables, el trabajo es optativo para el empleador, con las excepciones previstas por la normativa.

Cuánto cobro por trabajar un feriado

Qué pasa si el feriado cae en un día de descanso o franco

Una de las dudas más frecuentes aparece cuando un feriado nacional coincide con el descanso semanal del trabajador. En estos casos, hay que distinguir dos situaciones. Si el empleado no trabaja porque ese día ya correspondía a su franco, no se genera automáticamente un pago adicional por la coincidencia de ambas fechas. Sin embargo, algunos convenios colectivos pueden contemplar compensaciones o condiciones particulares.

En cambio, si el trabajador es convocado a prestar servicios durante un feriado que coincide con su día de descanso, corresponde aplicar el recargo previsto para los feriados trabajados, sin perjuicio de las reglas sobre descanso semanal que también resulten aplicables.

Por eso, es importante revisar el convenio colectivo de la actividad antes de determinar la liquidación definitiva.