Confirmaron un nuevo fin de semana largo en septiembre: cuándo cae el feriado y a quiénes afecta

Confirmaron un nuevo fin de semana largo en septiembre: cuándo cae el feriado.

Un nuevo y sorpresivo fin de semana largo está en puerta, y es que este viernes 26 de septiembre será feriado para algunos argentinos afortunados. Un descanso extra nunca viene mal, y más a esta altura del año. Antes de despedirse por completo, septiembre tiene preparado tres días de puro relax.

Quiénes tendrán feriado este viernes 26 de septiembre

Los afortunados que tendrán feriado este viernes 26 de septiembre y, por ende, un fin de semana largo en el que descansar y hacer alguna escapada, son los habitantes de Maipú y Carmen de Areco, localidades de la Provincia de Buenos Aires. Maipú tiene una población de 8.865 habitantes, según el último censo, mientras que en Carmen de Areco viven 15.998 personas. Todas ellas tendrán la suerte de disfrutar del feriado que afectará solo a sus ciudades.

En Maipú y Carmen de Areco será feriado este 26 de septiembre.

Los motivos de los feriados de Maipú y Carmen de Areco son por el aniversario fundacional de los mismos. El sector público contará con un cese de sus tareas, mientras que estará la opción de día no laborable para los privados. Para el resto de los argentinos, el próximo feriado será recién en el mes de octubre.

Qué feriados quedan hasta fin de año

Con más de la mitad del año superada, al 2025 le quedan pocos feriados y muchos menos fines de semana por delante. En Argentina, el calendario de feriados nacionales está disponible a través de la página argentina.gob.ar. A continuación te compartimos el listado de los días de descanso que restan hasta que el año se despida:

En octubre:

Domingo 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, no trasladable.

En noviembre:

Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (que es el jueves 20).

En diciembre:

Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Jueves 25: Navidad (feriado inamovible).

Con Navidad se termina el calendario de feriados de 2025 y comienza el 2026, con el feriado inamovible del 1° de enero.

Por su parte, si bien no corresponde al 2025, en la mente colectiva el 1° de enero forma parte del mismo bloque de festejos de fin de año. En esta oportunidad, caerá el primer jueves del 2026. Como ocurre cada año, Navidad será exactamente una semana antes a los festejos de bienvenida de los nuevos 365 días, es decir, el jueves 25 de diciembre.