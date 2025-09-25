El juez de La Plata Ernesto Kreplak dictó este jueves el procesamiento con prisión preventiva de Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, presuntos responsables por el brote de fentanilo contaminado que dejó cerca de cien muertos este año. En la causa, sin embargo, se le imputan concretamente 20 casos de fallecidos.

Además, García Furfaro fue embargado por un billón de pesos. También se dictaron los procesamientos de otras 16 personas presuntamente responsables del fentanilo contaminado.

La medida del procesamiento y prisión preventiva se dictó también para su hermano Diego Hernán García, para su madre, Nilda Furfaro; el director de manufactura de HLB y director general de Ramallo, Javier Tchukrán; el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano, la directora técnica de Ramallo, Carolina Ansaldi.

Además, el juez procesó pero sin prisión preventiva a otras personas con cargos jerárquicos y técnicos: María Victoria García, gerenta de Gestión de Calidad; Wilson Daniel Pons, jefe de Control de Calidad; Adriana Iúdica, subjefa de Control de Calidad; Arzolidys Dayana Astudillo Bolívar, jefa de Garantía de Calidad; Rocío del Cielo Garay, supervisora de Control de Calidad; Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, gerente de Producción, y Eduardo Darchuk, jefe de Producción.

En paralelo, se dictó la falta de mérito y se ordenó la libertad para Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Damián Roberto García y Víctor Pablo Boccaccio.

Qué dijo el juez Kreplak sobre García Furfaro

El juez Kreplak consideró a García Furfaro "coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor".

Por ese motivo, mantuvo la "inhibición general de bienes" y trabó embargo "sobre los bienes del nombrado hasta cubrir la suma de un billón de pesos ($ 1.000.000.000.000), como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles y/o penales".