Los números de femicidios no bajan y la situación de las mujeres, víctimas de violencia por razones de género, es cada día más preocupante en Argentina. En los últimos días, Jessica Scarione fue asesinada brutalmente a tiros por su pareja, Luis Alberto Espinoza, quien ahora se encuentra prófugo tras el hecho ocurrido en la provincia de Neuquén.

Jessica tenía 35 años y era madre de cuatro hijos. La encontró muerta un familiar en la casilla precaria donde vivía, ubicada en la calle El Maíz del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, después de intentar contactarla en vano desde hace cuatro días.

Según informó el jefe del departamento de Seguridad Personal División Homicidios Juan Carlos Barroso, en diálogo con LM Neuquén, "se presume que (el violento crimen) fue el viernes a la noche". También contó que, aquel día, "vecinos escucharon una pelea" y que en la escena encontraron "elementos tirados y dañados”.

Qué dice la autopsia

El análisis del cuerpo de la mujer reveló que murió por “una hemorragia externa masiva originada por una lesión de la arteria ilíaca”, lo que se traduce en que su muerte ocurrió a raíz de una herida causada por un arma de fuego. La fiscal a cargo, Lucrecia Sola, caratuló el hecho como femicidio y en esa línea ordenó la inmediata captura de la pareja, quien ya tenía denuncias previas por violencia de género realizadas por la víctima.

En el mismo diálogo con LMNeuquén, Barroso informó que se habían dictado medidas cautelares contra Espinoza, pero que todas se cortaron cuando la pareja retomó la relación y volvieron a convivir.

Cómo sigue la causa

Ahora, la fiscal ordenó el secuestro de imágenes de las cámaras de vigilancia de la zona y dispuso la toma de declaraciones testimoniales a vecinas y vecinos del lugar. Por otra parte, la Policía provincial emitió un alerta de búsqueda para encontrar a Espinoza, en donde se detalla que tiene 45 años, mide 1.63cm, es de contextura robusta, tez trigueña y cabellos y ojos oscuros.

Según las fuentes del caso, los hijos de la víctima quedaron al cuidado de familiares. Desde el Centro de Formación Profesional Nº 3 Maestro Luis Angel Abdon, donde estudiaba Jessica, manifestaron su tristeza por lo acontecido en las redes sociales: “Una vez más el femicidio nos arranca una vida, la vida de Jessica. Una estudiante, mujer, madre que ha vivido innumerables condiciones de inequidad, violencia machista que vulneraron su salud mental, física y psíquica".

"El femicidio es la expresión más extrema, brutal e irreversible de las desigualdades que afectan los derechos de las mujeres”, escribieron en su cuenta de Facebook y cerraron: “Alguien decidió arrebatar la vida de quién fuera nuestra estudiante, una mujer que hasta lo último eligió estudiar, formarse, a pesar de las condiciones de pobreza e inequidad social en la que estaba inmersa. Una infancia vulnerada, una adolescencia golpeada, una muerte cruel y despiadada en manos de un hijo sano del patriarcado. Exigimos justicia, esclarecimiento del asesinato, Jessica nunca será un número más para nosotrxs”.