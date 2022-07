Mendoza: confirman que el cuerpo hallado por la policía era de Agostina Trigo

La tía de la joven desaparecida desde el pasado domingo lo constató tras los rastrillajes. Manejan dos hipótesis y miles de personas se manifestaron pidiendo justicia.

Familiares de Agostina Trigo confirmaron que el cuerpo hallado en medio de un operativo de búsqueda durante la jornada de este miércoles pertenece a la joven de 22 años, desaparecida desde el domingo pasado. La Justicia mendocina investiga un posible femicidio ya que el cuerpo, encontrado por perros adiestrados en la zona del Carril Norte y calle Robert, en el límite con Ingeniero Giagnoni, presentó una herida de arma blanca en la espalda. "Estamos destrozados", dijo su tía.

Durante el mediodía de este miércoles, el ministro de Seguridad, Raúl Levrino y el fiscal de Homicidios, Oscar Sívori, se acercaron al lugar donde encontraron el cuerpo y señalaron que se trata de "un crimen aberrante". Al mismo tiempo, Sívori explicó que las autoridades avanzan sobre dos hipótesis sobre el asesinato: "No las vamos a dar a conocer porque le estaríamos dando ventaja al asesino", sostuvo.

Además, el propio fiscal explicó que no realizarán el cotejo de huellas dactilares para "resguardar las manos de la víctima" ya que se observan en ellas "indicios defensivos" que puede servir de ayuda para la investigación. Sobre esto, Sívori concluyó: "Vamos a tener todo el sigilo en el manejo de la información. Estamos centrados en el esclarecimiento del hecho, lo más importante es descubrir quién es el asesino".

"Acabo de llegar y me acaban de informar que sí, que era el cuerpo de mi sobrina el que estaba tirado ahí. No nos han dicho nada más, no sé nada", dijo su tía Vanesa tras reconocer el cuerpo en declaraciones con Canal 9 de Mendoza. Y agregó: "Ella no tenía pareja, por lo que sé y sabemos todos es que se encontraba con esta persona, un supuesto camionero, por el tema del cuidado de un niño. Que se haga justicia por Agostina y por su nene de 4 años; ella no molestaba a nadie, no tenía problemas con nadie. Nos ha destrozado el alma".

Las declaraciones de la familiar:

La última vez que se la vio con vida a Agostina Trigo

Agostina vio un aviso de trabajo en Facebook y luego de contactarse con el autor de la publicación, coordinó para encontrarse el domingo por la noche para conocer detalles sobre las tareas a realizar. Según argumentó el hombre, se encontraron por la noche ese domingo porque el lunes debía salir temprano de viaje. Tomó un micro de El Romblón en calle Tucumán y salió rumbo a Buen Orden, donde debía encontrarse con su contratador.

Una cámara de seguridad capturó su descenso del micro y el chofer confirmó que había llevado a Trigo. Alcanzó a enviar un mensaje por WhatsApp donde le indicó a su abuela que ya se encontraba en la plaza, esperando al hombre. Gladys Domínguez, abuela de la joven, le pidió a su nieta que no fuera hasta el lugar donde la habían citado. El último audio que la mujer le envió, nunca llegó a ser escuchado por Agostina.

"Me llamaron para ir a ver las imágenes de las cámaras de seguridad de la plaza Buen Orden, reconocí a mi nieta. En el video se ve que pasó un auto blanco que siguió y se frenó. Ella se queda un rato mirando hasta que camina hacia donde estaba ese auto, pero no se ve más nada", explicó Gladys este miércoles. Horas más tarde, se dio el hallazgo del cuerpo y la confirmación. Los investigadores buscan un Fiat Duna de color blanco.

Durante el martes se realizó una marcha para pedir por su aparición mientras que en la jornada de hoy, miles de personas se movilizaron para pedir justicia "por Agostina y por todas" desde el microcentro de San Martín hasta la Oficina Fiscal N°12. Horas más tarde se conoció que hubo disturbios ya que algunos manifestantes arremetió contra el edificio del Ministerio Público Fiscal.