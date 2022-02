Una mujer fue asesinada a puñaladas mientras su hija dormía: buscan a su pareja

El hecho ocurrió en una vivienda de Carlos Spegazzini, Ezeiza. La joven reveló que encontró a la madre tendida en el suelo boca arriba y con múltiples heridas.

Una mujer de 34 años fue asesinada a puñaladas mientras su hija adolescente dormía en una vivienda del partido bonaerense de Ezeiza, y por el femicidio buscan al esposo de la víctima, que se fugó tras el crimen.

El hecho ocurrió este sábado una casa ubicada en Rio Hondo al 300, entre Pedro de Mendoza y Juan Díaz de Solís, en la localidad de Carlos Spegazzini, jurisdicción de dicho municipio del sur del conurbano. Fuentes policiales detallaron que personal de la comisaría tercera de Ezeiza fue alertado a través del 911 "por una mujer fallecida con heridas de arma blanca".

Según constataron miembros del área de Casos Especiales de la Policía Científica que llevaron adelante las pericias en la escena del crimen, la mujer presentaba varias heridas de arma blanca en la región del estómago.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con una adolescente de 14 años que relató que al levantarse encontró a su madre tendida en el suelo boca arriba y con múltiples heridas. Según las fuentes, la víctima, de nacionalidad boliviana, estaba fallecida como consecuencia de las heridas producidas con un arma blanca.

La joven reveló a la Policía que el jueves por la noche notó un comportamiento extraño por parte de su padre, de 37 años, oriundo del mismo país, ya que prendió fuego su ropa en el patio alrededor de las 22 y se retiró de la casa. Además, de acuerdo a su testimonio, la pareja tenía una mala relación y discutían mucho, añadieron las fuentes.

En este sentido, los investigadores procuraban hoy encontrar al sospechoso, que todavía no había sido localizado. El hecho, en tanto, investigado por personal de la fiscalía en turno descentralizada en Ezeiza, Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Mató a su pareja de 11 puñaladas y la Justicia lo podría declarar inimputable

La semana pasada, una mujer de 35 años fue asesinada de 11 puñaladas por su pareja en 2020 en la localidad bonaerense de Isidro Casanova, sin embargo, el culpable, de 78 años, fue declarado inimputable, tras un informe psiquiátrico, que determinó que no habría actuado "con voluntad ni libertad de conciencia".

La familia de María Dolores Juncos, la mujer asesinada por Ramón Hermes Acuña (78), expresó que "la Justicia volvió a matar a la joven". "Es aberrante. En el momento que me enteré se me vino el mundo abajo”, expresó Virginia Juncos, hermana de la víctima. El cambio en el expediente llegó tras la pericia psiquiátrica realizada por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, la cual determinó que el acusado no estaba en condiciones de ser juzgado.

Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas