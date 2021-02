El último martes, una noticia procedente de Rojas -Provincia de Buenos Aires- impactó a toda la Argentina. Úrsula Bahillo fue asesinada por su pareja Matías Ezequiel Martínez, un oficial de policía. La joven de tan sólo 18 años lo había denunciado en reiteradas ocasiones e incluso le había contado a sus amigas que sufría de golpes y de amenazas de muerte. Tras el femicidio, sus seres queridos revelaron los chats en los que contó el infierno que estaba viviendo.

Milagros, una de las amigas de la víctima, hizo una publicación en su cuenta de Twitter refiriéndose a las conversaciones en las que Úrsula comentaba lo que le sucedía: "Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más, y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón Ursu por no poder haber hecho más".

En el chat revelado, Úrsula Bahillo le contó a Milagros sobre lo que le estaba haciendo el femicida Matías Martínez: "Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo, amiga". En otro apartado, agregó: "Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

Por otro lado, y de acuerdo a la conversación que publicó la cuenta de Twitter @MilagrosO_5, el pasado 19 de noviembre, Úrsula relató: "Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Pasamos por una calle donde él está trabajando de albañil con el tío y había al lado dos minas. Una me miró y dijo: '¿Qué mira la cornuda?'. Empecé a putearlo mal y se armó alto quilombo. Me cagó a palos mal".

Pese a las constantes denuncias realizadas ante la Policía por parte de la joven y su madre, Úrsula Bahillo fue asesinada a puñaladas. Como consecuencia, decenas de vecino de Rojas reclamaron ante la comisaría, que respondió con disparos.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463)