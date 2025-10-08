A días de conocerse la noticia del brutal triple crimen de Morena, Lara y Brenda en Florencio Varela, un nuevo femicidio vuelve a encender las alarmas sobre las situaciones de la violencia de género más extremas en nuestro país y la problemática que, a pesar de la negación del presidente Javier Milei, sigue presente en la vida cotidiana de las mujeres.

El cuerpo de Daiana Mendieta fue hallado sin vida en un aljibe, a 10 metros de profundidad, en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla el pasado martes. La joven había salido de su casa con el auto familiar, durante la noche del viernes 3 de octubre, a hacer un mandado y nunca más la volvieron a ver. En diálogo con C5N, el comisario mayor Pedro Silva habló del caso y dio detalles en relación a la detención del principal sospechoso de cometer el crimen.

Quién es Gustavo Grondino

Silva, jefe departamental de Rosario del Tala, dijo que recibieron la denuncia por la desaparición de Daiana el sábado a la noche. Contó que en ese mismo momento concurrieron al lugar y comenzaron con el trabajo para encontrarla.

Sobre el principal sospechoso, confirmó que Grondino fue detenido el domingo. El allanamiento arrancó a las 22 y el objetivo no era su detención, sino "el secuestro de la telefonía celular de él y de todo teléfono que existiera en el domicilio, junto a su camioneta".

El comisario mayor dijo que durante el allanamiento Grondino se resistió, que portaba un arma de fuego y que se vivieron momentos de mucha tensión en el lugar. "Mostró el arma, se apuntó a él, apuntó al personal. Estaba muy nervioso, estaba la familia ahí", contó Silva y aclaró que, sin embargo, "se logró la aprehensión de esta persona en esas circunstancias".

Por resistencia a la autoridad durante el allanamiento, Grondino pasará 90 días en prisión preventiva mientras continúa la investigación por la muerte de la joven de 22 años. "En forma paralela, todo lo actuado hasta el momento por la desaparición de Daiana tiene una vinculación con él "que no se puede omitir", dijo el comisario y agregó: "Tiene relación con la situación y con un posible femicidio. Pero todo eso está en proceso de investigación".

"Faltan informes técnicos y pericias por recibir, que pueden acreditar la circunstancia que lo liga a Grondino con el posible femicidio. La valoración de la prueba la hará la fiscal y decidirá si Grondino puede ser imputado por el hecho", sintetizó Silva.

Cómo sigue la causa

En las últimas horas trascendió el resultado positivo de una prueba de luminol en la camioneta de Grondino. Al respecto, el comisario opinó que "es un indicio, pero todos los relevamientos y las pericias que se hicieron hay que cotejarlas con Daiana". Además explicó que "ese material todavía no lo tenemos, está en proceso" y que "el luminol puede dar positivo por diversas causas, no sólo por sangre humana".

El comisario argumentó que una camioneta que está dedicada netamente a la actividad rural puede tener indicios de sangre animal. "Ahora se tiene que cotejar si tiene que ver con Daiana y si es coincidente", reveló- Y agregó: "Hablamos de femicidio pero no han pasado ni 24 horas. Comienza una investigación al respecto. Se sigue, obviamente, la causa Grondino, pero también se amplía a todo tipo de posibilidades; y no es algo que se pueda hacer de un día para el otro. No nos quedamos sólo con eso".

Sobre el vínculo entre Daiana y el presunto femicida, el comisario dijo que no existía una relación laboral entre ellos, pero que sí hay registros de llamadas en los celulares. "Sí existe una hipótesis de que existía una relación sentimental previa entre ellos. Hay elementos para llegar a esa conclusión también, testimonios", indicó Silva.

El hallazgo del cuerpo de Daiana

Según trascendió, el cuerpo sin vida de Daiana tenía una herida de bala en la cabeza. "En este momento, se está haciendo la autopsia de todo el cuerpo, eso nos dará precisiones sobre si fue el único elemento o existen otros sobre el causal de muerte", explicó el comisario en C5N.

Silva también reveló que antes de hallar el cuerpo de Daiana habían planificado otros rastrillajes, pero que el punto central era donde la encontraron: "Vimos cómo Grondino y la camioneta ingresaron a determinado lugar a las 21.30. El celular de Daiana se desconecta 20.32. Presumiblemente, a esa hora ya estaba sin vida. Teníamos poco margen de tiempo, sabíamos que el cuerpo no lo iba a descartar dentro de la ciudad de Mansilla, sino en los alrededores".

Para cerrar, el comisario contó que el aljibe donde estaba el cuerpo sin vida de Daiana estaba tapado por fuera y "adentro tenía muchos elementos". "Se dejó ver una zapatilla, algo que parecía ser una pierna. Ante esa circunstancia, se comunicó a la fiscal y se tomaron los recaudos, hasta la llegada de la Policía Científica", reveló Silva y confirmó que el martes a las 15 se hizo finalmente la extracción del cuerpo.