Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran jubilaciones, pensiones y AUH hoy

Cuándo cobro Anses: quienes cobran hoy jubilaciones, AUH y asignaciones

Este martes 9 de junio de 2026, la ANSES continúa con el cronograma de pagos correspondiente al sexto mes del año. En esta jornada se abonan jubilaciones mínimas, pensiones y distintas asignaciones sociales, todas ellas con el incremento del 2,58% y los bonos extraordinarios que buscan reforzar el ingreso de los beneficiarios. El calendario se organiza según la terminación del DNI, lo que permite un orden en la distribución de los haberes.

De esta manera, quienes perciben jubilaciones y pensiones mínimas, así como titulares de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal, tienen fecha de cobro hoy. Este esquema garantiza que cada grupo reciba en tiempo y forma los beneficios que le corresponden.​​​​​​

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Jubilaciones y pensiones que perciben el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

DNI terminados en 1: martes 9 de junio

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio

DNI terminados en 5: martes 16 de junio

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio

En el caso de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, el calendario será:

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio

Por su parte, las Pensiones No Contributivas tendrán el siguiente esquema de pagos:

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de junio

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de DNI: hasta el 10 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de DNI: hasta el 10 de junio.

Jubilados y pensionados de la ANSES: cómo quedan los haberes en junio con aumento, bono y medio aguinaldo

De acuerdo con lo informado por la ANSES, las jubilaciones quedan en junio 2026 así: