Famosa cadena de cafetería acumula deudas millonarias en medio de la crisis de Milei

La crisis económica que afecta al sector gastronómico sumó otra víctima luego de que se conociera que una reconocida cadena de cafetería y pastelería acumula deudas millonarias y cheques rechazados. Es otra firma que se ve golpeada por la caída del consumo que generaron las políticas de Javier Milei.

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Se trata de Ninina Bakery, cadena conocida por su propuesta de pastelería artesanal y café de especialidad, que pese a que continúa atendiendo al público, atraviesa una delicada situación financiera.

Los registros relevados muestran 103 cheques rechazados por aproximadamente $116,7 millones. De ese total, 30 fueron abonados posteriormente por unos $32,7 millones, mientras que otros 73, por alrededor de $83,9 millones, todavía figuran como impagos. A ese frente se suma una deuda financiera informada de $195,65 millones con cuatro entidades. El principal acreedor es Banco Credicoop, con una exposición de $170,57 millones, que representa cerca del 87% del total. También aparecen obligaciones con MercadoLibre, ICBC y BBVA.

La situación ya llegó a los tribunales. Banco Credicoop promovió al menos tres ejecuciones contra la empresa y sus garantes, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició múltiples procesos por obligaciones fiscales y de la Seguridad Social. Algunas de esas causas derivaron en sentencias, inhibiciones de bienes y embargos.

De la expansión gastronómica a las dificultades financieras

Ninina nació en 2013 como un emprendimiento de Emmanuel Paglayan, quien retomó una tradición familiar vinculada con la pastelería. Su madre, Marta Gueikian, había impulsado durante los años 80 el negocio Selvi, dedicado a la repostería y bautizado en homenaje a su propia madre. Paglayan eligió el apodo de su abuela materna para darle nombre a su proyecto.

La primera apertura fue en Palermo. Con el tiempo, la marca amplió su presencia y llegó a operar en otros puntos de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellos Villa Urquiza y el Malba. También desarrolló su propia línea de café tostado y buscó ampliar la provisión a otros establecimientos gastronómicos. El crecimiento se reflejó en la facturación: según cifras difundidas por Paglayan en 2018, los ingresos pasaron de $8 millones en 2013 a $34,8 millones en 2017. La empresa contaba entonces con tres locales y proyectaba nuevas oportunidades comerciales.

Actualmente, Ninina mantiene cuatro establecimientos: dos en Palermo, uno en Las Cañitas y otro en Unicenter. Aunque la compañía sigue operativa, los indicadores financieros y los expedientes judiciales muestran un escenario distinto al de sus primeros años de expansión. El principal conflicto con un acreedor privado es el que mantiene con Banco Credicoop. La entidad inició tres ejecuciones por un capital conjunto superior a los $153 millones, sin contar intereses ni costas, contra Ninina Bakery y sus garantes, Emmanuel Santiago Paglayan y María Sol Ventura.

En paralelo, la deuda bancaria informada por el Banco Central refleja distintos niveles de atraso. La obligación con Credicoop aparece en situación 4 y con una marca que identifica su judicialización. MercadoLibre e ICBC figuran en situación 3, mientras que BBVA registra una deuda menor, clasificada en situación 4.

El frente fiscal agrega presión sobre las finanzas de la cadena. ARCA promovió al menos 15 ejecuciones fiscales contra Ninina Bakery ante la Justicia Federal de la Seguridad Social entre 2025 y 2026: seis fueron iniciadas el año pasado y otras nueve durante este año. En uno de los reclamos, los certificados de deuda sumaban $45,07 millones al 17 de septiembre de 2026, sin incluir los intereses correspondientes. Las obligaciones están relacionadas con aportes y contribuciones de la Seguridad Social de distintos períodos de 2025 y 2026. Algunos de los documentos también consignan la caducidad de planes de pago.

Por otra parte, en redes sociales aparecieron reclamos de proveedores que denuncian facturas y cheques impagos. Uno de ellos mencionó una deuda cercana a los $9 millones, correspondiente a 17 cheques rechazados y cuatro facturas, y planteó sospechas sobre la operatoria de la empresa frente a los embargos.