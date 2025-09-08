Parecía un "bar-pool", pero escondía un lugar donde explotaban sexualmente a mujeres: detienen al líder de 61 años

Este lunes, detuvieron en la localidad de Jáuregui del partido bonaerense de Luján a un hombre de 61 años acusado de liderar un prostíbulo en el que se explotaba sexualmente a mujeres.

El lugar funcionaba en el barrio porteño de Monserrat, concretamente en la calle Suipacha al 800. El sujeto, que ya tenía pedido de captura, era la cabeza de este sitio que operaba hacia el afuera bajo la apariencia de un bar-pool.

Un falso "bar-pool" que ocultaba un prostíbulo: así sigue la causa

El individuo se encontraba prófugo desde hacía 12 años. No obstante, desde hacía un tiempo, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5 reunió a la Policía Federal para que pudiera ayudar a dar con su paradero y con las tareas ilícitas que se encontraba realizando.

De esta manera y bajo una minuciosa investigación descubrieron que el sujeto vivía en una estancia en Luján. Durante varios meses, lo estuvieron vigilando hasta que llegó el momento de montar el operativo de detención. Para ese momento, la jueza María Eugenia Capuchetti formuló los cargos de "trata de personas en la modalidad de explotación sexual".

Al mismo tiempo, se realizaron diversos allanamientos en el prostíbulo, que según la agencia Noticias Argentinas, se logró identificar el lugar gracias a una denuncia anónima al 911.

Allí se hallaron a un grupo de mujeres, en su mayoría, extranjeras y en situaciones migratorias irregulares. Las víctimas relataron a las autoridades policiales que eran captadas bajo el "sistema de copas". Tenían citas privadas con clientes y el lugar las obligaba a darle el 50% del dinero que obtenían.

Ahora, el proxeneta se encuentra imputado por el delito de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, agravado por la situación de vulnerabilidad de las víctimas" y se espera que próximamente el fiscal del caso le tome declaración.