Encontraron a un argentino y quedan nueve desparecidos por el derrumbe de edificio en Miami

La tragedia ocurrió cerca de Miami Beach, en un edificio ubicado a pocas cuadras de la zona denominada como "la pequeña Buenos Aires".

Un argentino fue encontrado y otros nueve continúan desaparecidos tras el derrumbe esta madrugada de un edificio de 12 plantas en la ciudad estadounidense de Miami, que provocó un muerto y al menos diez heridos entre las 35 personas rescatadas, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes, según información oficial.

Fuentes de la Cancillería señalaron a El destape que "fue rescatado un argentino y otros nueve siguen desparecidos" por el derrumbe del predio que compone parte del complejo Champlain Towers, localizado en calle 88 y Avenida Collins, en Surfside.

Hasta ahora se conocieron las identidades de cuatro de los argentinos desaparecidos: Andrés Galfrascoli, un cirujano de 44 años; su pareja Fabián Nuñez, de 55; y Sofía Galfrascoli Núñez, de 5 años, hija de ambos; mientras que la otra persona fue identificada como Manuel Lafont, mayor de edad, pero se desconoce la de la persona hallada.

Bomberos y rescatistas trabajan desde temprano en la búsqueda de supervivientes en medio de una gigante cantidad de escombros a los que se redujo el edificio construido a inicios de la década del ochenta, a metros de la playa, sin que hasta ahora las autoridades hayan brindado una hipótesis de lo ocurrido.

El video del derrumbe

Luego de varias horas desde el derrumbe de un edificio en la ciudad estadounidense de Miami, finalmente apareció un primer video del momento del hecho, captado por la cámara de seguridad de un edificio lindero.

Construido en 1981, el Champlain Towers South tenía más de 130 unidades, aproximadamente 80 de las cuales estaban ocupadas. No estaba claro cuántas personas estaban dentro a las 2:00 hora local (0600 GMT), cuando todo un lado del edificio colapsó y cayó. Se estaban realizando trabajos de construcción en el techo, señaló, pero no estaba claro si el proyecto involucró equipos pesados. "Es difícil imaginar cómo pudo haber sucedido esto", dijo a periodistas el alcalde de Surfside, Charles Burkett. "Los edificios simplemente no se caen".