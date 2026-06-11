El espectacular ecosistema oculto descubierto en el norte argentino que asombra a los científicos

En una de las regiones más áridas y hostiles del planeta, un grupo de científicos realizó un descubrimiento impensado que podría ayudar a responder una de las preguntas más importantes de la ciencia: cómo surgió la vida en la Tierra.

El hallazgo tuvo lugar en la Puna de Atacama, una extensa meseta de altura ubicada en el noroeste argentino. En medio de salares, lagunas cristalinas y montañas desérticas, los científicos identificaron un ecosistema desconocido hasta ahora, que podría funcionar como una ventana al pasado remoto del planeta.

La investigación fue encabezada por el geólogo Brian Hynek, de la Universidad de Colorado, junto con la microbióloga argentina María Farías.

Las estructuras encontradas, señalan los expertos, guardan similitudes con las formas de vida que habitaron la Tierra durante el período Arcaico temprano, cuando la atmósfera prácticamente no contenía oxígeno.

La vida ancestral que esconde el paisaje

El descubrimiento se produjo en una red de 12 lagunas distribuidas en unas 10 hectáreas, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar. La zona se caracteriza por sus condiciones extremas: escasas precipitaciones, elevada salinidad, aguas ácidas y radiación solar intensa.

Aun así, bajo la superficie de las lagunas prosperan enormes estromatolitos, que son estructuras formadas por comunidades de microorganismos.

Los estromatolitos existen en la actualidad en algunos puntos del planeta, pero los observados en la Puna presentan características inusuales. Alcanzan varios metros de diámetro y poseen una composición mineral dominada por yeso, que es una característica frecuente en los fósiles muy antiguos, pero poco común en organismos modernos.

Además, los científicos identificaron una capa externa rica en cianobacterias -microorganismos capaces de realizar fotosíntesis- y un núcleo rosado compuesto por arqueas, que son organismos unicelulares adaptados a ambientes extremos. Estos rasgos sugieren que las estructuras podrían estar creciendo de manera similar a como lo hacían las primeras comunidades microbianas de la Tierra.

¿Vida en Marte?

Para los investigadores, el valor del hallazgo trasciende el estudio de la historia terrestre. Debido a las condiciones ambientales de la Puna, el ecosistema podría ofrecer indicios sobre cómo habría sido la vida en el planeta Marte hace miles de millones de años.

La región se ha convertido desde hace años en un laboratorio natural para la astrobiología, que es la disciplina que busca comprender cómo surge y evoluciona la vida en los ambientes extremos y cómo podría existir en otros mundos.

El tiempo para estudiar este ecosistema podría ser limitado. Según advirtieron los científicos, una empresa ya obtuvo permisos para desarrollar actividades de extracción de litio en la zona. De concretarse los trabajos, las lagunas y sus delicados equilibrios ambientales podrían sufrir alteraciones irreversibles.