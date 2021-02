Estación Espacial Internacional

Los países europeos no tienen actualmente planes de diseñar sus propias naves espaciales tripuladas por no tener apoyo de los países miembros de la Agencia Espacial Europea (ESA), declaró Jan Woerner, el jefe saliente de la entidad. Los astronautas europeos solían viajar a la Estación Espacial Internacional en la nave espacial rusa Soyuz bajo las cuotas de EEUU, reemplazando a estadounidenses en virtud de un acuerdo entre la ESA y la NASA. Este año los astronautas europeos se preparan a volar en una nave espacial estadounidense.





"Por ahora Europa no tiene planes para crear nuevamente una capacidad de transporte humano. No hay apoyo de los Estados miembros en ese momento", dijo Woerner. La ESA tenía planes para diseñar su propia nave espacial tripulada, como un pequeño transbordador Hermes, que iba a ser transportado en el vehículo Ariane 6, señaló el ejecutivo.



"Cuando todavía era el director del Centro Aeroespacial Alemán, puse en marcha la iniciativa de volver a los vuelos espaciales tripulados en Europa y esto no contrasta con la cooperación con Rusia o Estados Unidos, pero la idea en aquel momento era tener un sistema redundante", afirmó. Woerner explicó que "redundante" significa que si un sistema falla, todavía se puede volar.

"Hemos experimentado una situación así después de la retirada del transbordador (estadounidense), solo había un sistema (Soyuz). Y sabemos que a veces ocurren problemas con la experimentada y confiable Soyuz. Por tanto creo tener sistemas redundantes dentro de los amigos, de Este y Oeste, es muy importante", apuntó. El jefe de la ESA señaló que Europa sigue abierta a volar en la nave Soyuz bajo un buen acuerdo de trueque con la agencia espacial rusa Roscosmos, o bajo un acuerdo entre la NASA y la agencia espacial rusa.