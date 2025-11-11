Solo cuesta $4600: el ferrocarril de Córdoba ideal para el verano 2026 que atraviesa sierras

Si estás pensando en una escapada económica por Córdoba, el Tren de las Sierras puede ser un gran aliado. Este servicio ferroviario conecta la capital provincial con distintas localidades del Valle de Punilla, ofreciendo un recorrido entre las sierras por un precio muy accesible.

Lejos de ser un tren turístico de lujo, el Tren de las Sierras es una línea interurbana que usan tanto residentes como viajeros para moverse entre destinos como Cosquín, Valle Hermoso, Casa Grande, Capilla del Monte y La Cumbre. Ideal para quienes buscan una forma distinta de conocer la región sin depender del auto ni gastar demasiado.

Una alternativa low cost para moverse entre ciudades

El pasaje cuesta alrededor de $4600 y se puede comprar en las boleterías o por la web de Trenes Argentinos. Con salidas desde la Estación Mitre, en la ciudad de Córdoba, el tren recorre más de 150 kilómetros con varias paradas intermedias que invitan a descubrir rincones auténticos del Vale de Punilla.

Muchos viajeros lo combinan unos días de paseo en destinos como La Falda o Capilla del Monte, aprovechando el trayecto para disfrutar del paisaje serrano. Si bien su infraestructura es sencilla, el viaje ofrece vistas únicas de montañas, ríos y vegetación nativa, lo que lo convierte en un clásico cordobés de bajo presupuesto.

Un clásico que volvió a unir las sierras

Después de varias décadas con un recorrido más corto, el tren recuperó su llegada a La Cumbre, su destino original. Este tramo, reactivado en 2023, permitió extender la experiencia y sumar una parada con historia, arquitectura y propuestas gastronómicas típicas de la zona.

Para quienes buscan un paseo tranquilo y accesible, el Tren de las Sierras es una forma diferente de vivir Córdoba: viajar sin prisa, con vistas de montaña y sin gastar de más.