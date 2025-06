Queda a tres horas de Capital Federal y los turistas la aman por su silencio: la ciudad ideal para un fin de semana largo

La escapada ideal para aprovechar un fin de semana largo.

Son muchos los distritos que se pueden visitar para disfrutar de un fin de semana largo y más en un mes de junio donde cuenta con dos: el primero ya consumado, que fue el pasado lunes 16 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Güemes; y el próximo que será el viernes 20 de junio por el Día de la Bandera en conmemoración al fallecimiento de Manuel Belgrano. Hay una ciudad a tres horas de Capital Federal que es ideal para hacer una escapada y los turistas la aman porque allí reina el silencio.

A solo tres horas de navegación desde el puerto de Tigre, se encuentra un rincón poco explorado por los porteños y habitantes de localidades aledañas: la Isla Martín García. Aunque pertenece a la provincia de Buenos Aires, está situada dentro de aguas uruguayas. Con apenas 1,8 km² de superficie, este enclave ofrece un entorno natural intacto, una historia política profunda y un escenario perfecto para caminatas, observación de aves y descanso absoluto.

Dónde queda y qué hay para hacer en la Isla Martín García

Su pasado está estrechamente ligado al dominio del Río de la Plata: a lo largo del tiempo, fue ocupada por españoles, franceses, ingleses y argentinos. Entre finales del siglo XIX y buena parte del XX, funcionó como prisión política. Allí estuvieron detenidos expresidentes como Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón, así como importantes referentes del radicalismo y el peronismo.

Actualmente, es posible recorrer los vestigios del antiguo penal, con muros cubiertos de musgo, estructuras oxidadas y mirillas que remiten a otra época. También se puede visitar el cementerio histórico y los edificios abandonados, que parecen detenidos en el tiempo. Caminar por estos espacios es, sin exagerar, caminar por las páginas de la historia nacional. Además de su valor histórico, la isla es un verdadero refugio ecológico. Como Reserva Natural, protege una rica biodiversidad de plantas y animales autóctonos: ceibos, espinillos, coronillos y una gran variedad de aves pueblan los senderos que atraviesan bosquecillos, pequeñas lagunas y miradores naturales.

Es una localidad para desconectar de la intensidad porteña.

Es común cruzarse con carpinchos, lagartos overos, tortugas e incluso gatos monteses. Para los amantes del avistaje de aves, es un sitio imperdible: chajás, cardenales, garzas y zorzales habitan libremente en este entorno de bajo impacto ambiental. El único acceso es por agua: hay embarcaciones que salen desde Tigre, en un paseo de tres horas que permite disfrutar de todo el esplendor del Delta. También se puede partir desde Puerto Madero, una alternativa más directa desde la Ciudad. Ambas opciones incluyen excursiones de día completo o estadías con pernocte, algunas con guía y servicios abordo.

La Isla Martín García queda a tres horas de la Ciudad de Buenos Aires.

En la isla no hay señal estable ni acceso a internet, tampoco autos ni calles asfaltadas. Esa falta de conectividad y urbanización no solo no molesta, sino que potencia su encanto. Es el lugar perfecto para quienes buscan escapar del ruido, respirar naturaleza y vivir una experiencia diferente.

El pueblito que "nadie conoce" y es la escapada perfecta para un finde

Se trata de Roberto Payró, ubicado en la provincia de Buenos Aires. Su fundación fue en 1917 y su nombre se debe a Roberto Jorge Payró, escritor y periodista argentino. Al igual que en muchos pueblos del interior, la estación de ferrocarriles es el primer lugar que se inauguró y permitió la expansión de la población local.

Por ese entonces, el ferrocarril tenía por nombre Kilómetro 99, pero a partir de 1971 todo cambió y comenzaron a edificarse las primeras casas alrededor. La localidad pertenece al partido de Magdalena y está a 118 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el sur y pasando por La Plata.

Hay distintas actividades para realizar en Payró. Uno de los puntos que no pueden perderse los turistas es la Pulpería de Payró, un histórico boliche de campo que se mantuvo intacto desde su fundación. Al público le ofrece un espacio gastronómico y cultural los fines de semana. Entre los platos tradicionales a probar destacan las empanadas y picadas.