Está en medio de la Cordillera de los Andes: la ruta escénica "más impactante" de Argentina que pocas personas conocen.

En la provincia de Mendoza, entre Las Cuevas y el impactante paisaje de la cordillera de los Andes, se encuentra la Ruta Nacional A006: una de las rutas escénicas más importantes de Argentina. Ubicada a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar en medio del cordón montañoso más importante del América, este camino es uno de los imperdibles para quienes vayan de viaje a Mendoza, sin embargo, no es tan conocido como su belleza lo merece.

Se trata de una pequeña ruta de montaña de apenas 8,5 km que encierra uno de los paisajes más impactantes de la Argentina. Este camino de ripio serpenteante funciona como “acceso escénico” dentro del Parque Provincial Aconcagua, y aunque su trazado es breve en longitud, su geografía y altitud lo convierten en toda una experiencia para quienes buscan el aire puro de la cumbre.

La ruta asciende desde el Puente del Inca hasta el límite argentino-chileno, cruzando curvas cerradas, pendientes pronunciadas y vistas abiertas al imponente Cerro Aconcagua. Aunque en otros tiempos fue el cruce principal hacia Chile, hoy permanece habilitada solo en temporada estival, cuando el clima lo permite.

Una ruta con peso histórico y valor nacional

Este tramo no es sólo una ruta: es una puerta directa a una de las áreas más altas de la Cordillera de los Andes. En el trayecto se pueden observar formaciones geológicas singulares, como las rocas volcánicas del Puente del Inca, la vegetación andina adaptada a la altura, y fauna como cóndores y guanacos que hacen del paisaje una postal viva.

Además, el destino final, el monumento al Cristo Redentor, no sólo es simbólico por su ubicación fronteriza, sino que desde allí se obtiene una vista panorámica impresionante del Aconcagua y los valles que conectan Argentina y Chile. Por este motivo, se convierte en un destino imprescindible para quienes visiten la provincia de Mendoza.