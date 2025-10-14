Escapada a Balcarce: esto sale la noche en un hotel tres estrellas.

Balcarce se configura como una de las ciudades más pintorescas y elegidas para escapadas por los bonaerenses e, incluso, el resto de los argentinos. Y es que este pueblo -aunque esta palabra le queda un tanto chica- cuenta con una rica cultura, gastronomía reconocida a nivel regional y una historia que enorgullece a sus locales. Pero, ¿cuánto cuesta pasar la noche allí? Si estás planificando ir unos días a Balcarce, a continuación te contamos cuánto cuesta hospedarse en un hotel tres estrellas, en octubre del 2025.

Cuánto cuesta la noche en Balcarce en un hotel tres estrellas

Hicimos un relevamiento en las principales páginas de reservas de alojamiento que hay en Internet, como Booking.com, Despegar y AirB&B. En octubre 2025, los valores para pasar dos personas la noche en un hotel tres estrellas en Balcarce, son los que dejamos a continuación:

Balcarce es ideal para una escapada de fin de semana.

646 Hotel Balcarce: este hotel de 3 estrellas ofrece centro de fitness y tiene habitaciones con aire acondicionado, wifi gratis y baño privado, además de terraza y bar. Precio $67.500 la noche .

. HSJ Balcarce: este hotel de 3 estrellas tiene wifi gratis, servicio de habitaciones y recepción 24 horas. El hotel tiene habitaciones familiares. Precio $48.600 la noche .

. Apart Los Cerrillos: se encuentra ubicado en un lugar privilegiado de la ciudad de Balcarce, a metros del Cerro el triunfo. Es el lugar perfecto para aquellos que buscan tranquilidad y desconexión del ajetreo de la ciudad. Lo que más destaca de es su ambiente acogedor y familiar. Precio $95 USD la noche .

. Chacras de Sierra Hotel & Spa: se encuentra en Sierra de los Padres. Ofrece piscina al aire libre de temporada, servicio de spa y sauna, así como estacionamiento gratis. Precio $155.000 la noche.

A cuánto queda y cómo ir a Balcarce desde Ciudad de Buenos Aires

Balcarce queda a 416 km de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que, yendo por la RP2 se llega en aproximadamente 4 horas de viaje. Otra vía es ir por la RP29, pero el trayecto es más largo, por lo que no es muy conveniente, al menos que no haya apuro en llegar. En definitiva, se trata de una escapada muy atractiva para quienes no cuentan con mucho presupuesto pero quieren unos días de descanso, antes de las vacaciones de verano. Asi que, ya sabés, si lo que estás buscando es descomprimir de la rutina, agarrá la ruta y disfrutá de un buen postre balcarce.