El pueblo a 50 minutos de Buenos Aires que es furor por su naturaleza y museo

Si de escapadas se trata, la provincia de Buenos Aires ofrece destinos muy interesantes a pocos minutos de la Capital Federal o las zonas más céntricas del AMBA. Para quienes están buscando desconectar y aliviar el estrés de la semana, en el Municipio de San Vicente pueden encontrar una gran oportunidad.

En el último tiempo, San Vicente se convirtió en el lugar favorito de aquellos viajeros frecuentes que buscan pasar unos días en contacto con la naturaleza. Es que su hermosa laguna permite realizar muchas actividades al aire libre, bajo el sol y en la tranquilidad del agua.

San Vicente, cabecera del partido homónimo, se encuentra a solo 50 kilómetros de la Ciudad capital y es conocida por la conexión histórica que tiene con Juan Domingo Perón y Eva Duarte. En la quinta en la que residían se puede visitar el Museo 17 de Octubre, donde descansan los restos de Perón y se exponen diversos objetos personales y fotos que les pertenecían.

Qué planes se pueden hacer en San Vicente

Sin lugar a dudas, el gran atractivo del pueblo es su laguna. Está rodeada por un gran balneario en el que se puede descansar, hacer asados, realizar actividades recreativas y también deportivas. Idealmente, se puede ir a disfrutar de un picnic, una caminata o una jornada de pesca.

De todas maneras, nadie visita San Vicente sin pasar por el Museo 17 de Octubre, en la quinta en la que vivieron Perón y Evita. Y para agregarle un tinte histórico y simbólico, se puede ir a ver el sitio donde descansan los restos del expresidente.

Al mismo tiempo, durante los fines de semana, suelen organizarse ferias artesanales con gran oferta de productos regionales. En cuanto al rubro gastronómico, existe un gran abanico de platos autóctonos, que pueden completar una jornada ideal.

Cómo llegar a San Vicente

La localidad de San Vicente está ubicada en el noreste bonaerense, a 57 km al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Se puede llegar en auto tomando la Ruta Provincial 6, la Ruta Nacional 58 o la Ruta 210. Dependiendo del tránsito, el trayecto dura aproximadamente una hora.

También hay opciones para llegar al pueblo utilizando el transporte público. Por ejemplo, el Tren Roca llega hasta la estación Alejandro Korn y una vez allí se pueden tomar los colectivos locales que conectan con San Vicente. Según el punto de partida, se puede tomar el 79, el 503, el 435 o el 404.